Giengen Gin-Brenner aus Giengen: Die letzte Zutat bleibt geheim

Einer brennt, einer probiert: In der Lonetalbrennerei in Wettingen sitzt Dirk Dänekas am Brennofen, Alexander Müller kostet. © Foto: Fotos: Rudi Weber

Auf uns! Die Tafelmänner (v.l.) Alexander Müller und Gerhard Meyer stoßen nach knapp vier Stunden Brennvorgang mit Dirk Dänekas an, in dessen Brennerei sie ihren Gin herstellen. © Foto: Rudi Weber

Giengen / Nadine Rau

Alexander Müller und Gerhard Meyer stellen seit Jahren Senf her, jetzt haben sie eine neue Leidenschaft für sich entdeckt: Sie brennen ihren eigenen Schnaps.

Gin – Kenner wissen sicher, dass das Wort von der französischen Vokabel „genévrier“ für Wacholder kommt. Aber Gin, das ist noch viel mehr: Es ist Zitrone und Orange, Pfeffer und Zimt, Rosenblätter, Lavendel und Honig. „Eigentlich kann es sein, was es will“, sagen Alexander Müller und Gerhard Meyer.

Die beiden Geschäftsmänner, der eine Caterer aus Burgberg, der andere Weinhändler aus Hürben, stellen seit sieben Jahren unter dem Namen Tafelmänner gemeinsam Senf her, jetzt sind sie auch aufs Getränk gekommen.

Die Idee kam über Nacht

„Ich bin nachts aufgewacht und hatte plötzlich Lust, Gin zu brennen“, erzählt Müller von seiner Idee. Der 49-Jährige war bis dato kein großer „Gin-Fanatiker“, wie er selbst sagt, kennt das Getränk aber noch aus früheren Zeiten gut und hat im vergangenen Jahr in geselliger Runde einen Gin Tonic getrunken. „Das fand ich mal wieder lecker und ich wollte einen Gin haben, der mir und meinem Kompagnon schmeckt.“ Profit zu machen hatten die beiden anfangs gar nicht angestrebt.

Und genauso wenig professionell sind sie die Produktion auch angegangen: Wodka, Wacholderbeeren mit hinein – und irgendwelche anderen Zutaten.

Wie Miraculix zum guten Rezept

„Wie Miraculix“, sagt Müller rückblickend. Erstaunlicherweise habe das Gemisch, das sie zunächst nicht gebrannt haben, sehr lecker geschmeckt. Der Haken: „Wir haben in unserer Dummheit natürlich vergessen, irgendetwas abzumessen oder aufzuschreiben.“ Das war es deshalb erst einmal mit dem guten Rezept und bei weiteren Versuchen kam nur noch ein Gebräu heraus, dass man „echt nicht trinken konnte“.

So war die Idee des Gin-Brennens vor eineinhalb Jahren beinahe wieder verworfen worden. Aber wenn man schon einen Bekannten mit einer Brennerei hat, wäre das eine verschenkte Chance gewesen. „Wir haben weiter am Grundrezept gearbeitet und sind dann in die Lonetalbrennerei zu Dirk Dänekas“, erzählt Müller. Der hat einen großen Brennofen mit offener Brennblase (ein aus Kupfer geformter Hohlkörper), die 149 Liter umfasst. Zunächst habe man die Brennblase nur halb gefüllt, denn Gin brennen ist nicht gerade billig. „Für eine Brennblase, das sind nachher 200 Flaschen zu je einem halben Liter, ist ein Tausender weg.“

Rund und fruchtig sollte er sein

Mittlerweile steht das Rezept der Tafelmänner für ihren Gin. Sie wollten ihn „rund und fruchtig“ haben, Holunderblüten sind dafür enthalten. Eine weitere Zutat verleihe dem Getränk seinen Pep, aber die verrät Müller nicht. Stattdessen verrät er, dass es nicht mehr machbar sei, die Wacholderbeeren hier selbst zu pflücken. Sie nehmen jetzt welche aus Kroatien in Bio-Qualität, außerdem Zitronen aus Italien.

Das Wasser, um den Gin auf Trinkstärke zu verdünnen, beziehen sie aus der Kasparquelle in Giengen. „An dem Punkt hätten wir noch mal beinahe alles hingeschmissen. Wir haben den Kalk nicht aus dem Wasser gekriegt und unser Gin sah aus wie Milch“, erinnert sich der Caterer.

Gin, der wie Milch aussieht

Ein halbes Jahr lang habe man versucht, das Wasser zu filtern, erst Brennmeister Dänekas hatte den entscheidenden Hinweis parat: Das Wasser müsse auf eine bestimmte Temperatur gebracht werden.

Heute seien alle Schwierigkeiten überstanden. Längst seien es nicht mehr nur Freunde und Bekannte, die den Gin trinken, jetzt werde er auch vermarktet. Ein halber Liter koste knapp dreißig Euro.

Tafelmänner-Gin ist der übergeordnete Name der Spirituose, „Herr Schulz“ heißt das Grundrezept – angelehnt an die Geschichte der sieben Schwaben, wie sie bei den Gebrüdern Grimm zu finden ist (siehe Erklär's mir). Sieben Variationen sollen es also am Ende werden, bei dreien ist man bereits angelangt: Der ganz normale Gin, also das Grundrezept, ein Slow Gin, das ist das Grundrezept mit Schlehen verdünnt, und ein Aged Gin, der in einem Maulbeerbaumfass gelagert wird. „So entsteht ein Honigaroma“, begründet Müller die Wahl des Fasses.

Die Ideen gehen den Tafelmännern nicht aus, als nächstes wollen sie mit Kaffeebohnen und Blutwurz experimentieren.

Eine lustige Angelegenheit: So brennen die Tafelmänner ihren Gin

Schritt eins: Die Tafelmänner brauchen zunächst Neutralalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs wie Wodka oder Korn. Darin legen sie Wacholderbeeren und wahlweise andere Gewürze ein.

Schritt zwei: Neben der Wacholderbeeren kommen in einen Gin noch weitere Zutaten, so genannte „Botanicals“. Bei den Tafelmännern sind das zum Beispiel Zitrone, Orange, Pfeffer und Zimt. Das Einlegen der Zutaten in den Alkohol nennt sich Marzinieren.

Schritt drei: Nach einer gewissen Zeit (die Tafelmänner haben nicht verraten, wie lange) kommt das sogenannte Mazerat in einen Brennkessel und wird auf 78 Grad erhitzt. Der Alkohol siedet und es steigen Dämpfe auf, die dann wieder abgekühlt werden – es entsteht ein klares Destillat.

Schritt vier: Die Gin-Brenner müssen das Destillat während des Brennvorgangs immer wieder probieren. Würde der Gin zu lange im Brennkessel bleiben, könnte etwa der Zimt bitter werden. Deshalb sind sie nach den dreieinhalb bis vier Stunden angeheitert.

Schritt fünf: Nach der Destillation muss der Gin ruhen. Im letzten Schritt wird er mit Wasser auf Trinkstärke verdünnt und in Flaschen abgefüllt. Er hat dann einen Alkoholgehalt von 48 Prozent.