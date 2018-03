Hürben Die Hürbener Charlottenhöhle hat auch heute noch Geheimnisse

Hürben / Dieter Reichl

Im Mai 1893, also vor 125 Jahren, wurde die Hürbener Charlottenhöhle entdeckt. Das ganze Jahr über wird das mit verschiedenen Aktionen gefeiert. Ein Interview über die Höhlenforschung, über Touristen in Hürben und über die Geheimnisse der Höhle.

Die Höhlenerlebniswelt liegt verschneit, die Charlottenhöhle ist geschlossen, das Höhlenhaus still. Lange wird das so nicht mehr bleiben. Die Saison beginnt im April, und es jährt sich zum 125. Mal die Entdeckung der Höhle. Das wird gefeiert, ein Team mit Eduard Geisser, Eckard Baschin, Susanne Prechtel, Ulrike Brender-Nothnick und Gerhard Rehm steckt mitten in den Vorbereitungen.

Letzte Saison waren beachtliche 43000 Besucher in der Höhle. Ist sie ein Selbstläufer?

Eduard Geisser: Wir hatten ein sehr gutes Jahr. Aber sind wir ein Selbstläufer? Das ist so eine Frage. Eigentlich ja. Auf der Schwäbischen Alb schon, aber im weiteren Umfeld machen wir schon auf uns aufmerksam. Auf der CMT in Stuttgart, auf der AFA in Augsburg. Seit dem haben wir mehr Leute aus der Augsburger Gegend.

Eckard Baschin: Für mich sind wir kein Selbstläufer, weil wir uns wirklich und in alle Richtungen anstrengen.

Susanne Prechtel: Wir bekommen auch große Unterstützung durch die Stadt Giengen, durch das Tourismusbüro, die machen unheimlich viel.

Hätten Sie die Höhle gern das ganze Jahr geöffnet?

Prechtel: Die Schließung dient dem Fledermausschutz. Im Winter zu öffnen, würde auch keinen Sinn machen.

Baschin: Da müsste man schippen.

Die Besucherzahl verkraftet die Höhle problemlos?

Prechtel: Man merkt den Besucher schon. Es gibt einen Temperaturanstieg und einen CO2-Anstieg. Am 1. Mai gab's 600 Besucher, da stieg das CO2. Es geht über Nacht wieder runter, aber die Höhle schafft es nicht, alles auszutauschen. Ist auch bedingt durch die Sackgasse. Gäbe es hinten einen Ausgang, wär's kein Problem. Aber nach der Winterpause ist der CO2-Gehalt wieder normal.

Ein Blick in die Geschichte. Wie genau war das denn mit der Höhlenentdeckung. Wie kamen die drei Männer auf die Idee, da mal nachzuforschen?

Baschin: Wie die auf die Idee kamen ist ganz klar. Da oben war ein Loch, das Hundsloch, in das man Abfälle warf, zumeist Tierkadaver. Da sind die drei eingestiegen.

Prechtel: Der Oberförster Sihler hat drei Mark für den ausgeschrieben, der als erstes Auskunft geben konnte über dieses Loch. Dann dachten die drei Zimmerleute, das machen wir. Sie haben eine Strickleiter zusammengebunden, 15 Meter lang ungefähr. Der Strauß ist als erster runter und ist auf einem großen Knochenhaufen gelandet. Die anderen zwei sind nachgestiegen.

Ulrike Brender-Nothnick: Die drei Zimmerleute sind morgens um halb vier rein, weil sie sich gesagt haben, wenn wir nicht runterkommen, machen wir uns nicht zum Gespött. Aber sie haben's geschafft und es im Dorf weiter erzählt. Der Gemeinderat hat dann schnell reagiert und gesagt, die Höhle ist es wert, dass man die Öffentlichkeit dazu einlädt. Die Höhle wurde für die Gemeinde was ganz wichtiges. Bewundernswert, wie schnell sie begehbar gemacht wurde, mit Eingang und Aufgang im Prinzip wie heute. Noch im selben Jahr 1893, im September. Dann schon mit elektrischer Beleuchtung bis zur Hälfte der Höhle. Das war etwas ganz Besonderes.

Namensgeberin Königin Charlotte kam 1893 einen Tag nach Hürben

Brender-Nothnick: Einen halben. Eine Woche nach der offiziellen Eröffnung. Sie kam mit dem Zug nach Heidenheim, dann mit der Kutsche über Herbrechtingen nach Hürben zur Einweihung. Sie ist aber nur bis zur Hälfte der Höhle gegangen, bis zum Königssaal. In den Folgejahren wurden Tropfsteine aus der Höhle sogar verkauft. Sie wurden als Gartenschmuck verwendet, das war damals der große Renner.

Baschin: Zum Teil wurden sie in Scheiben geschnitten und finden sich als Wandschmuck in Neuen Schloss in Stuttgart.

Prechtel: Auch in der Burgberger Grotte sind Tropfsteine aus der Höhle.

Dann war die Höhle immer begehbar?

Geisser: Eingeschränkt sogar in den Kriegsjahren. Es gibt einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 1943, 50 Jahre Höhle, auch da war Betrieb.

Wie war's mit den Besucherzahlen in den ersten Jahrzehnten?

Geisser: In den alten Büchern sind die Angaben nicht sehr zuverlässig. Es ging schnell in die Tausende.

Baschin: Ein- bis zweitausend in den ersten Jahren.

Seit 2002 kümmert sich der Verein um die Höhle.

Geisser: Der Verein hat die Höhle 2002 verwaltungsmäßig überschrieben bekommen. Sie gehört nach wie vor der Stadt.

Was war damals die Idee?

Geisser: Wir hatten 2002 Schwierigkeiten, genügend Hürbener Höhlenführer zu finden. Nach Gründung eines Vereins würden vielleicht Höhlenführer auch aus Giengen oder Burgberg kommen, dachten wir. Das Liegenschaftsamt war sofort dafür. So kam es zur Vereinsgründung am 23. Oktober 2002.

Baschin: Ums Jahr 2000 rum war zu hören, die Höhle lohne sich nicht mehr, sie müsse schließen. Der Weg sei nicht mehr gut, das Elektrische funktioniert nicht richtig. Für Investitionen habe man aber kein Geld. Das wäre ja wohl der absolute Knaller gewesen. Also wurde für den Höhlenverein geworben.

Geisser: Damals hat uns Clemens Stahl als OB sehr geholfen. Für ihn war Tourismus ein wichtiges Thema.

Die Idee mit dem Höhlenhaus kam dann später?

Geisser: Die kam bei einem Urlaub in Neuseeland, da habe ich ähnliches gesehen. Danach habe ich es mit Stadtbaumeister Fritz besprochen. Sein Entwurf belief sich damals auf 360000 Mark. Dann wurden wir auf das Förderprogramm Leader Plus aufmerksam gemacht. So kam es dann 2005 zur Einweihung des Höhlenhauses.

Zurück zur Höhle. Kennt man schon alle ihre Geheimnisse?

Prechtel: Eine Höhle ist nie auserforscht. Jede Höhle hat so viele Geheimnisse, dass man gar nicht weiß, was alles noch rauskommen kann. Zum Beispiel archäologisch: es wurde nicht gegraben, nur oberirdisch abgesammelt. Man weiß also nicht, was in ein, zwei drei Metern Tiefe ist. Gab es tatsächlich keine Menschen in der Höhle? Man hat halt bislang nicht danach gesucht. Das ist das eine. Dann haben wir am Ende den großen Versturz. Dass es danach weitergeht, ist eigentlich sonnenklar. Ist nur die Frage wie man durchkommt.

Dieser Frage wollten zuletzt Münchner Studenten nachgehen.

Prechtel: Nicht nur dieser. Sie haben generell nach Hohlräumen gesucht.

Gerhard Rehm: Vermessungen fanden laufend statt. 1967 gab's schon eine Geosonarvermessung, leider sind Unterlagen kaum vorhanden.

Baschin: Und die Aussagen der verschiedenen Wissenschaftler widersprechen sich zum Teil.

Wäre es denn gewünscht, dass die Höhle weiter ginge?

Prechtel: Die Höhle ist jetzt schon für viele Besucher zu lang.

Geisser: Die längste begehbare Schauhöhle der Alb ist halt ein Superlativ für jeden Prospekt.

Baschin: Wir haben nur die Möglichkeit für vier Führungen pro Stunde, sonst sind zu viele Leute unterwegs. Und wenn dann noch viele Leute warten: Eine noch längere Höhle, das ginge ja gar nicht. Prechtel: Es wird auf keinen Fall eine Schauhöhle verlängert. Die Grabungen, die stattfinden, dienen rein wissenschaftlichen Zwecken.

Rehm: Der Werbetexter würde heute sagen: viel Höhle fürs Geld.