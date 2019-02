Sachsenhausen Die Gebäudekosten spalten weiter die Gemüter

Sachsenhausen / Marc Hosinner

Erst nach einer Sitzungsunterbrechung und bei zehn Gegenstimmen votierte der Gemeinderat für den Baubeschluss des Dorfgemeinschaftshauses.

Ohne Unterbrechung geht's bei diesem Thema wohl nicht: Wie schon im Sommer 2018 ging auch am Donnerstagabend der Tagesordnungspunkt, der sich dem Dorfgemeinschaftshaus in Sachsenhausen widmete, nicht in einem Rutsch über die Bühne.

Aber der Reihe nach: Nach dem Grundsatzbeschluss Ende Juli 2018 war jetzt der sogenannte Baubeschluss an der Reihe, durch den die Architekten und Planer mit weiteren Schritten zur Realisierung des Gebäudes im Osten des Teilorts an der Viehhofstraße beauftragt werden können. Gebaut werden soll von August 2019 bis Juni 2021.

„Wir stehen aus Überzeugung zu dem Vorhaben und sind zuversichtlich, dass wir die auf 2,3 Millionen Euro gedeckelten Baukosten nicht überschreiten werden“, so Oberbürgermeister Dieter Henle, der sich sehr erfreut zeigte, dass für das Dorfgemeinschaftshaus aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 540000 Euro (wie berichtet) fließen werden.

Pläne leicht abgespeckt

Franz Becker und Jürgen Roth vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement präsentierten dem Gremium daraufhin leicht abgespeckte Pläne, mit denen der Kostenrahmen eingehalten werden soll: Ein Bereich ist für die Feuerwehr vorgesehen, für die Aktivitäten des gesellschaftlichen Dorflebens werden zudem ein Proben- und Übungsraum sowie ein Dorfstüble mit Küche erstellt. Als Lagermöglichkeit soll ein Dorfstadel dienen, der, wie Werkleiter Becker erklärte, der bei Kostenüberschreitung auch wegfallen könnte.

Wie in der Sitzungsvorlage aufgeführt, liegt die aktuelle Kostenberechnung mit 2,364 Millionen Euro über dem festgesetzten Betrag. Die tatsächlichen Kosten zeigten sich jedoch erst nach Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse.

Beantragt wurden neben den ELR–Mitteln auch Zuschüsse aus dem sogenannten Ausgleichsstock des Landes (maximal 600000 Euro bei Zusage) und aus der Fachförderung Feuerwehrwesen (60000 Euro).

Soweit die Fakten, auf deren Darlegung eine engagierte und teil auch emotionale Diskussion folgte, die von Werner Bader (CDU) eröffnet wurde: „Die Förderzusage sagt aus, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Man höre oft die Frage, ob die paar Bürger in Sachsenhausen das brauchen. Festzuhalten bleibt aber, dass es ein Projekt für Bürger und Vereine aus Sachsenhausen ist, aber als Treffpunkt allen offen steht. Zusammenleben wird so möglich gemacht. Wir können nicht darauf verzichten.“

Bauchweh wegen der Kosten

Um Verzicht auf eine Realisierung ging es keinem der nachfolgenden Redner. Alle sprachen sich für das Gebäude aus. Allerdings folgte auf diese Einlassung oft ein „aber“: Martin Hörsch und Alexandra Carle mahnten an, den Kostenrahmen einzuhalten. Von „Bauchweh“ war da die Rede und davon, das Vorhaben nicht auf Kosten „anderer Sanierungen an anderer Stelle“ zu realisieren. Gaby Streicher (SPD) merkte an, sie halte das Gebäude „immer noch für überdimensioniert“. Oswald Satzger (CDU) meinte, man dürfe bei der „Belohnung“ für die Sachsenhauser die Kosten nicht aus den Augen lassen und Wilhelm Oszfolk (SPD) sprach gar von einem „Wunschkonzert mit hoher Gage“.

Diesen Wortbeiträgen standen aber auch solche gegenüber, die uneingeschränkt hinter der Verwirklichung der Pläne stehen: Nach Ansicht von Michael Bender sei Sachsenhausen „jetzt dran“, Jens Pfrommer (Unabhängige/Grüne) meinte: „Es ist ein notwendiger Neubau. Ziel sind Kosten in Höhe von 2,3 Millionen Euro. Warten wir erstmal die Ausschreibung ab.“

Auf Antrag der SPD wurde die Sitzung unterbrochen. Danach folgte folgende Erklärung der Fraktionsvorsitzenden Streicher: „Wir sind uns einig im Glauben, dass die 2,3 Millionen Euro nicht einzuhalten sind.“

Letztlich gab es aber dennoch eine Mehrheit für den Baubeschluss: 14 Stadträte und der Oberbürgermeister stimmten dafür. Zehn Mitglieder des Gemeinderats dagegen, und damit mit einer Ausnahme die gesamte SPD-Fraktion. Drei Stadträte enthielten sich.

2,3 Millionen Euro als Kompromiss

Die Baukosten für das Dorfgemeinschaftshaus dürfen 2,3 Millionen Euro nicht überschreiten. Darauf hatte sich der Gemeinderat mehrheitlich im Sommer des vergangenen Jahres verständigt.

Letztlich war die festgeschriebene Summe ein Kompromiss: Die Verwaltung hatte damals vorgeschlagen, bei 2,5 Millionen Euro die Grenze zu ziehen. Die CDU-Fraktion wollte bei dieser Summe mitgehen. Die SPD dagegen lehnte dies ab und setzte 1,8 Millionen Euro als oberste Grenze.

Vom damaligen Fraktionsvorsitzenden Rubens Link (Unabhängige/Grüne) kam der Vorschlag der 2,3 Millionen Euro. Am Ende stimmten 16 Stadträte für diesen Vorschlag, zehn dagegen.