Der Andrang seitens der Schüler an den Ständen der Firmen in der Walter-Schmid-Halle war enorm. Das Angebot war groß: Noch nie waren so viele Unternehmen vertreten wie in diesem Jahr.

Mittwochabend an der Walter-Schmid-Halle: Die Parkplätze ringsum komplett zugeparkt und vor dem Gebäude eine Traube von jungen Menschen, die, als sich kurz vor 18 Uhr die Türen öffneten, im Stechschritt die Treppen erklommen und erste Gespräche führten.

Gelegenheiten dazu gab es reichlich: Noch nie präsentierten sich so viele Firmen wie bei der 16. Berufsinformationsbörse: 57 Firmen sind ein neuer Rekordwert.

Darüber freute sich natürlich auch Oberbürgermeister Dieter Henle in seinem Grußwort: „Es freut mich sehr, dass wir in diesem Jahr einen Rekord an Betrieben und Ausstellern zu verzeichnen haben. So langsam wurde auch der große Saal der Walter-Schmid-Halle zu klein und wie Sie bereits gesehen haben, mussten wir platzmäßig auf das Foyer ausweichen.“

Wolfgang Fetzer von der Agendagruppe Giengener Betriebe und Schulen, seit jeher Organisator der Infobörse, freute sich über die große Zahl an Teilnehmern. Ziel sei es nach wie vor, den Schülern ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen aufzuzeigen. „In diesem Sinn sind wir sehr gut aufgestellt. Wir sind in der Region vielfältiger als manche denken“, so Fetzer.

Berufsmöglichkeiten quer durchs Alphabet waren am Mittwoch in der Walter-Schmid-Halle vertreten: Von A wie Altenpfleger oder Apotheker über I wie Industriekaufmannn oder IT-Systemelektroniker bis Z wie Zerspanungsmechaniker oder Zimmermann.

Das breit gefächerte Angebot ist sicherlich auf die gute Arbeit der Agendagruppe zurückzuführen, hängt aber wohl auch damit zusammen, dass es für Firmen schwieriger wird, den passenden Nachwuchs zu finden.

In den Anfangsjahren der Berufsinformationsbörse war das noch anders: Die Anfänge der Börse liegen in der Robert-Bosch-Realschule, mit knapp 40 teilnehmenden Firmen. Großes Thema war damals die Lehrstellen-Not. Es gab zu wenig Ausbildungsplätze und vor allem Hauptschüler taten sich schwer, nach dem Schulabschluss eine Lehrstelle zu finden. 2004 beispielsweise hatten an der Bühlschule nur sechs von 44 Absolventen bei der Abschlussfeier einen Ausbildungsvertrag in der Tasche. In diesem Sinne haben sich die Zeiten für Schüler heute deutlich verändert.