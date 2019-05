Die wirtschaftliche Eintrübung erreicht auch die BSH in Giengen: 2019 werden deutlich weniger Kühlgeräte produziert als 2018.

Was für den BSH-Konzern insgesamt gilt, macht auch vor dem Giengener Kühlgerätewerk nicht halt: die wirtschaftliche Eintrübung ist spürbar. 2019 werden deutlich weniger Kühlgeräte produziert als im Vorjahr. Aktuelle Zahlen wurden gestern im Rahmen des jährlichen Pressegesprächs mit der Werkleitung genannt.

Wie Standortleiter Gerhard Egger berichtete, geht die im Vergleich zu 2018 leicht rückläufige Prognose für dieses Jahr von 1,45 Millionen Hausgeräten aus dem Bereich Kühlen aus. Im vergangenen Jahr waren noch 1,55 Millionen Geräte von den Produktionslinien gelaufen.

Brexit bei der BSH zu spüren

Egger geht bei vorsichtiger Einschätzung davon aus, dass die Schwächephase zwei bis drei Jahre andauern könnte. Gründe nannte er mehrere: die Wirtschaft in China und dem asiatischen Raum ist nicht mehr ganz so stark wie zuletzt, die Politik sorgt für Unruhe, ebenso die unabsehbaren Folgen des Brexit - immerhin, so Egger, produziere die BSH in Giengen rund 100 000 Geräte jährlich für den britischen Markt. Auch schlafe die Konkurrenz nicht, vor allem zwei Wettbewerber in China und Korea würden neuerdings für ein schwierigeres Umfeld sorgen. Vor allem im Bereich der Einbaugeräte sei die Konkurrenz deutlich gewachsen, und damit in einer Sparte, von der aufgrund ihrer relativen Komplexität mancher Hersteller bislang die Finger ließ.

Für die Zukunft rüsten

Die Alarmglocken schrillen angesichts der aktuellen Entwicklungen noch nicht wirklich laut, aber nach Jahren des beständigen Aufschwungs ist die Eintrübung da. Dies gilt für den Konzern insgesamt, wo zwischen 2009 und 2017 ein jährliches Wachstum von im Schnitt 6,4 Prozent zu verzeichnen war, und jetzt nach acht Jahren erstmals ein Rückgang um 3,2 Prozent vermerkt wurde.

In Giengen rüstet man sich aus diesem Grund intensiv für die Zukunft: noch stärker als bislang konzentriert sich das Werk auf die Produktion von Einbaugeräten. Die letzte Linie, an der Standgeräte gebaut wurden, wird aufgegeben, sie wandert in ein polnisches Werk.

An ihrer Stelle wird eine neue Produktionslinie, genannt Linie 84, installiert. Bei dieser handelt es sich auch um eine technologische Weiterentwicklung der gleichfalls noch neuen, voll digitalisierten Linie 83, die Anfang 2018 in Betrieb ging. Es versteht sich fast von selbst, dass die neue Linie noch stärker vernetzt und digitalisiert sein wird, womit der Standort auch seine Vorreiterrolle im Bereich vernetzter Produktionsanlagen weiter ausbaut - die viel zitierte „Industrie 4.0“ gewinnt weiter an Bedeutung.

Die BSH investiert in Giengen einen zweistelligen Millionenbetrag. „Die Linie 84 ist für uns in allen Bereichen eine große Herausforderung“, so Gerhard Egger. Die Inbetriebnahme ist Ende 2020 vorgesehen, es werden dann dort neue, so genannte Premium-Einbaugeräte gebaut. Mit den dann vier Linien für große Einbaugeräte, zwei Linien für kleine Kühlgeräte und einer Unterbau-Linie sei man für die Zukunft in Giengen gut gerüstet, sagt Egger.

Mitarbeiterzahl stabil

Der Markt ist in Bewegung, aber trotz der aktuellen wirtschaftlichen Schwächung ist die Mitarbeiterzahl am Standort mit 2900 Beschäftigten bislang konstant geblieben. Es sei auch erklärtes Ziel, die Stammbelegschaft zu halten, sagte Egger. Entlassungen seien aktuell kein Thema, Produktionsschwankungen könne man noch durch die Hebel Zeitkonten, befristete Arbeitsverträge und Leiharbeit ausgleichen. Klar ist für Egger auch, dass in der modernen Arbeitswelt angesichts von Vernetzung und Digitalisierung zunehmend qualifizierte Mitarbeiter benötigt werden. Diese können in einem werkeigenen Trainingscenter für die neuen Aufgaben geschult werden

„Wir in Giengen“

In Giengen wird allerdings nicht nur auf die Produktionszahlen geschaut. Wie Personalleiterin Sandra Schönreiter berichtete, soll auch die sogenannte Strategie 2025 unter dem Motto „Wir in Giengen“ das Werk zukunftsfähig machen.

Insgesamt sieben Module verankern hier die strategischen Themenschwerpunkte für den Standort. Ein wesentlicher Punkt dabei ist es, die Mitarbeiter aktiv einzubinden, im Wissen, dass nur mit einer motivierten Belegschaft die aktuellen und kommenden Herausforderungen bewältigt werden können. Eine frühzeitige Bindung ans Unternehmen erhofft sich die Werkleitung als Nebeneffekt einer weiteren Neuerung: die jährlich rund 100 Ferienbeschäftigten in den Sommermonaten, die seit einigen Jahren über Zeitarbeitsfirmen gewonnen wurden, können sich wieder direkt im Giengener Werk bewerben.