Giengen Radweg aus Giengen Richtung Oggenhauser Keller wird teurer

Giengen / Dieter Reichl

In Richtung Oggenhauser Keller musste vergangenen Sommer deutlich mehr Boden ausgetauscht werden als geplant, so dass das Projekt mit Mehrkosten abgerechnet wurde.

Bei den aktuellen Temperaturen Ende Februar liegen Gedanken an eine Radtour buchstäblich auf Eis. Das gilt auch für den neuen Radwegabschnitt, der vom Brunnenfeld entlang der Landesstraße 1083 in Richtung Oggenhauser Keller läuft. Dieser wurden nach der Fertigstellung vergangenen Sommer offiziell in Betrieb genommen.

Aufgrund der jetzt dem Ausschuss für Umwelt, Planung und Technik vorgelegten Abrechnungssumme der Baukosten muss das Radwegstück erheblich nachfinanziert werden. Der Radweg wurde jetzt mit Baukosten von rund 190 000 Euro abgerechnet, die Mehrkosten betragen brutto rund 47 000 Euro. 35 000 Euro mussten nachfinanziert werden. Dieser Summe wurde vom Ausschuss einstimmig zugestimmt.

Land finanziert

Der Stadt Giengen entstehen dadurch allerdings keine Kosten: die Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Land sieht vor, dass Giengen zwar plant und baut, dass dann aber die Straßenbauverwaltung die Kosten für die Erstellung des Radweges und der Querungsmöglichkeiten trägt. „Abgerechnet werden die tatsächlich angefallenen Kosten“, betonte Helmut Schönberger seitens des städtischen Tiefbauamts.

Auch wenn die Stadt keine finanziellen Nachteile erfährt, erstaunten die erheblichen Mehrkosten doch. „Eine riesige Summe“, sagte Stadtrat Rubens Link. Helmut Schönberger hatte die Erklärung parat: die zusätzlichen Kosten sind demnach durch den erforderlichen Bodenaustausch entstanden, der in diesem Ausmaß offenbar nicht vorherzusehen war. Aufgrund des Baugrundgutachtens wurden im Leistungsverzeichnis für den Radwegebau rund 310 Kubikmeter für den Bodenaustausch angesetzt, was im Mittel etwa sechs bis sieben Zentimeter ausgemacht hätte. Die Baugrunduntersuchungen in Stichproben erfolgten allerdings bei trockenem Wetter, der Boden wurde als tragfähig erachtet, mit großen Austauschmengen wurde nicht gerechnet.

Als der Bau dann begann, war der Baugrund ein vollkommen anderer. Er war durch die starken und wochenlang anhaltenden Regenfälle vollkommen durchnässt. Das ablaufende Oberflächenwasser von der Landesstraße trug erschwerend zur Durchnässung bei. Die Folge war, dass der anstehende Boden nicht standhaft war. Dies wurde festgestellt durch eine Prüfung mit insgesamt 27 Lastplatten im kompletten Baubereich des Radwegs. Es wurde dann ein Bodenaustausch auf nahezu der kompletten Länge des Geh- und Radwegs von im Mittel 40 Zentimeter erforderlich. Insgesamt wurden dadurch 1500 Kubikmeter Bodenaustausch abgerechnet, also fünfmal mehr als geplant.

Sinnvoller Lückenschluss

Die offizielle Einweihung des 1,2 Kilometer langen und 2,5 Meter breite Fuß- und Radwegstück fand ohne große Zeremonie mit dem damaligen Oberbürgermeister Gerrit Elser am 11. Juli im vergangenen Sommer statt.

Das Radwegestück wurde als sinnvoller Lückenschluss der Radwegeverbindung zwischen Giengen und Heidenheim bezeichnet, mit dem Anschluss an den im Vorjahr eröffneten Radweg zwischen Heidenheim und Oggenhausen. Im Herbst 2016 erfolgte seitens des Regierungspräsidiums (RP) die Information über eine eventuelle sofortige Finanzierungsmöglichkeit für die Radwegverbindung Giengen-Heidenheim, worauf im Oktober 2016 die Vereinbarung zwischen RP und der Stadt Giengen für diesen Radweg abgeschlossen wurde. Im März 2017 erfolgte die Beschlussfassung für die Vergabe der Bauleistungen, Baubeginn war am 12. Juni, die Fertigstellung am 22. Juni nach zehn Tagen Bauzeit. Der Radweg ist Eigentum des Landes, das sich damit auch um den Unterhalt zu kümmern hat.