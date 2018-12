Giengen Busverkehr: Engere Takte, erweitertes Angebot

Giengen / Von Dieter Reichl

Mit der Einrichtung des Linienbündels Süd soll das Busfahren in der Stadt, zwischen Giengen und Heidenheim, in die Teilorte sowie in die bayrische Nachbarschaft attraktiver werden.

Ein wiederkehrendes Thema bei „Henle hautnah“, also den Vor-Ort-Bürgergesprächen des Oberbürgermeisters, waren die unbefriedigenden und unattraktiven Busanbindungen in und aus der Stadt in die Teilorte und die Umgebung..

Dies soll sich ändern, und zwar mit der Einrichtung des so genannten Linienbündels Süd, das im August 2021 seinen Betrieb aufnehmen soll. Wegen des gesetzlich vorgegebenen zeitlichen Rahmens (Vorbekanntmachung, Ausschreibunsfristen usw.) hatte die Stadt Giengen bereits jetzt eine Stellungnahme abzugeben. Hierfür wurde die Firma Nahverkehrsberatung Südwest aus Karlsruhe beauftragt. Deren Vorschläge wurden dem Gemeinderat mit ihren Eckpunkten und Angebotsverbesserungen vorgestellt.

Im letzten Detail steht die Planung zwar noch nicht, im wesentlichen soll die Angebotsverbesserung sechs zentrale Ziele verfolgen: grundsätzlich soll das bestehende Angebot verbessert und ausgebaut werden. Der Erhalt des vertakteten Stadtbusverkehrs in Giengen mit seinen drei Linien soll im Grundsatz beibehalten werden. Eine neue Taktlinie vom Giengener Bahnhof über die Südstadt, den Industriepark A7, das Kirchhöfle ins Zentrum nach Herbrechtingen soll eingerichtet werden. Diese Linie setzt das Einverständnis und die finanzielle Beteiligung der Stadt Herbrechtingen voraus. Im Gegensatz würde die Südstadtlinie verkürzt. Diese Verkürzung käme der Wiedereinrichtung der Stadtbuslinie durch die Rechbergwanne zugute. Die weiterführenden Schulen sollen von allen Standorten aus möglichst optimal erreicht werden. Nicht zuletzt deshalb, weil dies die Attraktivität der Wohnstandorte und auch der Neubaugebiete erhöht. Schließlich soll es Verbesserungen auf den Strecken ins untere Brenztal von Giengen nach Hürben, Burgberg und weiter in Richtung Hermaringen und Sontheim sowie ins bayrische Bachtal geben.

Finanzieller Mehraufwand

Die Angebotsverbesserungen bedeuten Zusatzleistungen gegenüber heute und sind mit Zusatzkosten verbunden. Bei einem Gesamtvolumen von 680 000 Kilometern ergeben sich im Linienbündel Süd jährlich rund 35 000 Kilometer zusätzlich gegenüber heute. Für die Erweiterung des Angebots wären auch zusätzliche Fahrzeuge notwendig

Die jährlichen Mehrkosten werden auf rund 72 000 Euro geschätzt, die sich der Kreis und die beteiligten Städte Giengen und Herbrechtingen teilen müssten.

Im Gemeinderat herrschte Einigkeit darüber, dass der Busverkehr eine Aufwertung verdient. „Mobilität ist ein wichtiges Thema“, sagte Oberbürgermeister Dieter Henle. „Die Änderungen sind sinnvoll“, auch wenn diese ab 2021 Mehrkosten verursachen würden.

Stadtrat Dr, Erwin Kleemann (Unabhängige/Grüne) sagte, in einer älter werdenden Gesellschaft seien auch mehr Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen, insofern sei der Planung zuzustimmen.

Sylvias Gohle (SPD) sagte, ihr sei nicht so ganz klar, wo die Schüler bei geänderter Linienführung künftig aussteigen würden. Ihr wurde mitgeteilt, dass die detailplanung speziell für die Schulen erst noch erfolge.

Jörg Bayer (CDU) fragte, ob bei deiner neuen Buslinie von der Südstadt in den Industriepark ab dem Starenweg der jetzt noch von Steinen blockierte Weg für Busse überhaupt nutzbar sei. Stadtplaner Günther Ingold sagte, nach einer ersten groben Abschätzung „müsste es im Prinzip funktionieren.“

Gaby Streicher (SPD) sagte, es sei wichtig, Mobilität für mehr Menschen zu erzielen. „Diese Chance auf eine Angebotserweiterung sollten wir uns nicht nehmen lassen.“

Richtungsweisende Entscheidung

Das tut die Stadt auch nicht: die Beschlussfassung über die städtische Stellungnahme mit den insgesamt sechs Angebotsverbesserungen durch den Gemeinderat erfolgte einstimmig. Oberbürgermeister Henle sprach danach im Rahmen seiner Weihnachts-Pressekonferenz hinsichtlich der weiteren Gestaltung des ÖPNV von einer „richtungsweisenden Entscheidung.“