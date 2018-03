Giengen Buch und Ausstellung zum Giengener Kinderfest

Giengen / Joelle Reimer

Nach zwei Jahren der Recherche kommt pünktlich zu Pfingsten ein Kinderfest-Buch heraus. Dazu gibt's in der Schranne eine Ausstellung mit Leihgaben – und mit Gebäck wie vor 150 Jahren.

Was als Idee von einem kleinen Bildband begann, findet dieses Jahr zu Pfingsten seinen Abschluss in einem 220 Seiten dicken Buch und einer Ausstellung in der Schranne. Die Rede ist vom Giengener Kinderfest, dessen Geschichte und Entwicklung Dr. Antje Neuner-Warthorst mit einigen Mitstreitern nach knapp zweijähriger Recherche nun pünktlich zum diesjährigen Fest auf dem Schießberg im Buch präsentieren möchte.

„Wir werden das Buch definitiv ab dem 18. Mai zum Verkauf anbieten können“, sagt die gebürtige Giengenerin Neuner-Warthorst, die heute in Konstanz lebt. Die Recherchen sind abgeschlossen, und damit auch das Durchstöbern von Tausenden von Bildern aus dem Stadtarchiv und aus privaten Sammlungen. Was früher war und was heute ist, das will Neuner-Warthorst mit dem Buch aufzeigen. Hierfür wurde nicht nur in Archiven geblättert, sondern wieder und wieder wurden Giengener nach ihren Erlebnissen befragt. Es gehe nicht nur um die reinen Fakten, so Neuner-Warthorst, sondern eben auch darum, wie die Giengener ihren „Nationalfeiertag“ erlebten.

Ausstellung mit Leihgaben

„Etwa 6000 Bilder habe ich gesichtet, ins Buch kommen nun aber nur 184. Und genau deswegen soll es die Ausstellung geben: Um ein möglichst breites Spektrum abzudecken und das Kinderfest in all seinen Facetten darstellen zu können“, sagt sie. Durch die Ausstellung, die ebenfalls am 18. Mai im oberen Stockwerk der Schranne eröffnet wird, soll nach Möglichkeit auch etwas ans Stadtarchiv zurückfließen: An den Bildern werden Zettel angebracht, auf denen die Besucher die abgebildeten Personen identifizieren können – und ebendiese Infos wandern dann ins Archiv.

Doch in der Schranne werden nicht nur zig Fotos zu sehen sein, es gibt auch einige Leihgaben wie beispielsweise alte Schiffschaukeln, der Schellenbaum, kleine Bäumchen, Wimpel, Jahrgangsplaketten oder eine Kanone. In die Organisation und Umsetzung sind neben Neuner-Warthorst, Stadtarchivar Dr. Alexander Usler oder Ulrich Stark als Experten für die Stadtgeschichte noch rund zehn weitere Beteiligte eingebunden – unter anderem Ulrich Meier, Dirigent beim Liedersingen am Kinderfest. „Er hatte die Idee, eigens Lieder dafür aufzunehmen, die dann in der Kinderfest-Ausstellung abgespielt werden können“, so Neuner-Warthorst.

Auch mit dabei sind die Giengener Landfrauen, die nach einem historischen Rezept sogenannte Bergnudeln backen wollen: Kleine Hefebrenzeln, die es vor 150 Jahren auf dem Schießberg gab. Auf Nachfrage will Neuner-Warthorst darüber hinaus Führungen durch die Ausstellung anbieten, die insgesamt rund drei Wochen laufen soll.

Das Buch ist inzwischen druckreif – lediglich die Finanzierung gestalte sich noch etwas schwierig, so Neuner-Warthorst. Zwar gebe es einen Druckkostenzuschuss durch die Heimatstiftung Baden-Württemberg und ein Zuschuss der Kulturstiftung der Stadt Giengen, und auch die Naturfreunde unterstützten tatkräftig, dennoch hoffe man auf Spenden und Sponsoren.