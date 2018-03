Giengen BSH Giengen: Klares Bekenntnis zum Standort

Giengen / Dieter Reichl

Millionenschwere Investitionen, zuletzt in eine komplett vernetzte Fertigungslinie, machen das Giengener Werk zukunftstauglich. Im vergangenen Jahr wurden 1,74 Millionen Kühlgeräte gebaut.

Auf 370 Metern Länge lässt sich in beeindruckender Weise mitverfolgen, wie in gut zwei Stunden aus dem Kunststoffgranulat, aus dem die Innenbehälter geformt werden, ein zur Auslieferung fertiger und einsatzbereiter Kühlschrank wird.

Bei diesen 370 Metern handelt es sich um die modernste, komplett vernetzte Montagelinie im Werk. Sie heißt „Linie 83“, wurde nach mehrmonatigem Aufbau Anfang des Jahres in Betrieb genommen und weist einige Besonderheiten auf.

Unter anderem sind mit ihr die Kapazitäten für große Einbaugeräte erweitert worden, 250 000 Geräte jährlich können produziert werden. Kern sind die Steuerungskonzepte für die Fertigung: mit einem neuen Produktionsleitsystem, mit digitalen Arbeitsvorgaben und automatischen Umrüstungen ist diese Montagelinie ein Musterexemplar der viel zitierten „Industrie 4.0“.

Gleich im ersten Produktionsschritt erhält jedes Gerät einen Barcode, mit dem es ähnlich einem menschlichen Fingerabdruck eindeutig identifizierbar ist. Diese Linie auf dem modernsten Stand der Technik, an der bis zu 70 Personen arbeiten, war dem Unternehmen mit einem zweistelligen Millionenbetrag eine der höchsten Investitionen in der über 70-jährigen Standortgeschichte wert.

Bekenntnis zum Standort

Über dieses Hightech-Juwel der Kühlgeräteproduktion wie auch über weitere aktuelle Entwicklungen am Giengener BSH-Standort informierten in einem jährlich stattfindenden Round-Table-Gespräch Standortleiter Gerhard Egger, Personalleiterin Sandra Schönreiter und Entwicklungsleiter Kälte Bernd Schessl.

Die teuren Investitionen nicht nur ins Giengener Werk, von denen zuletzt die Linie 83 zweifellos die spektakulärste war, wertet das Unternehmen als Bekenntnis zu den insgesamt sechs deutschen Hausgerätestandorten. In Giengen wurden vergangenes Jahr 1,74 Millionen Kühlgeräte produziert (2016: ca. 1,7 Millionen), der Standort bleibt Weltmarktführer für Einbaugeräte.

Dass sich die Mitarbeiter, aktuell sind es wie schon im Vorjahr inklusive der Logistik rund 2900, mit dem Unternehmen identifizieren, erkennt Personalleiterin Sandra Schönreiter auch daran, dass zum Familientag im vergangenen Juni rund 10 000 Besucher an den Standort kamen.

130 Mitarbeiter habe man 2017 eingestellt, davon 80 in Produktion und Entwicklung, 50 im Logistikbereich. Das Werk ist nach wie vor einer der größten Arbeitgeber der Region. Rund 30 Ausbildungsplätze bietet das Werk jährlich an, die Auszubildenden werden zu 100 Prozent übernommen. Mit einem umfassenden Gesundheitsangebot wird im Unternehmen dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter – im Schnitt sind sie deutlich über 40 – fit und leistungsfähig bleiben. Dies gilt auch in der Produktion mit ergonomisch gestalteten Arbeitsplätzen oder höhenverstellbaren Schreibtischen.

400 Entwickler

In Giengen werden Kühlgeräte aber nicht nur gebaut, sondern auch entwickelt. Im größten der fünf Entwicklungszentren weltweit sind 400 Mitarbeiter tätig und machen Giengen zum Zentrum des weltweiten Verbundes für Kältegeräte. Dieses große Netz ist laut Entwicklungsleiter Bernd Schessl auch notwendig, weil es in den verschiedenen Regionen bei Kühlgeräten die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Geschmäcker gibt.

Dies reicht von den allereinfachsten, rund 150 Euro günstigen Geräten bis zu mehr als 10 000 Euro teuren Nobelgeräten für den US-Markt. Digitalisierung und Vernetzung auch bei Kühlgeräten ist die Zukunft. Dies reicht von Kameras im Geräteinnern bis zu großen, in die Tür eingebauten TFT-Displays, mit denen Sprachinteraktion funktioniert, Einkaufslisten erstellt werden können, Onlineshopping möglich wird. Vorreiter ist hier laut Schessl der asiatische Raum, wo die Kunden derlei Funktionen erwarten, während es in Ländern wie Deutschland langsamer geht. „Aber es kommt auch hier.“

Für 2018 sind am Giengener Standort weitere Investitionen in der Fertigung und bei den Gebäudekonzepten geplant. Eine neue, große Lagerhalle an der Landesstraße ist in der Planung, und im Gespräch sei man mit der Stadtverwaltung und OB Henle auch bei einem Dauerproblem, nämlich den vielen in der Südstadt parkenden Mitarbeiterautos, auch wenn man dabei, Standortleiter Egger gibt es zu, die durchschlagende Lösung noch nicht gefunden habe.

Nach dem Abbruch der Fußgängerbrücke über die Bahn werde der untere Parkplatz nicht so genutzt wie erhofft, weil er einen Fußweg von zehn Minuten ins Werk bedeutet.