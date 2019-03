Der Unfall mit dem großen Schaden vom Samstag ist nur das (vorerst) letzte Kapitel des von Vogelmutter Lina Hähnle vor über 80 Jahren gestifteten Brunnens.

Unterdessen ist alles wieder aufgeräumt am Memminger Torplatz nach dem Unfall vom Samstagabend. Ein alkoholisierter Autofahrer hatte nach überhöhter Geschwindigkeit zum einen eine unbeteiligte Frau leicht und den Brunnen und das benachbarte Buswartehäuschen schwer beschädigt.

Bezüglich des städtischen Eigentums gab der Oberbürgermeister spontan grünes Licht für die Reparatur. „Es ist klar, dass wir den traditionsreichen Büble-Brunnen wieder herrichten lassen. Allerdings ist er nicht nur optisch kaputt, sondern auch in sich verschoben“, kommentierte OB Dieter Henle.

Fachleute der Stadt prüfen nun die nötigen Maßnahmen und holen Angebote ein. Die Instandsetzung soll dann rasch erfolgen. „Wir empfinden das rücksichtslose Verhalten des Autofahrers als unzumutbar“, ergänzte der Oberbürgermeister. Geschwindigkeitsmessungen in den nächsten Wochen sollen nun Hinweise liefern, ob weitere präventive Maßnahmen nötig sind.

Erst 2013 wurde der Brunnenkopf (das „Büble“) von der Firma Mack saniert und wieder angebracht, zudem wurde seinerzeit vom städtischen Bauhof im Zuge dieser Maßnahme die Verteilerleitung erneuert.

10 000 Euro reichen nicht

Henle ist sich sicher, dass die nach Unfallaufnahme von der Polizei geschätzte Schadenssumme von 10 000 Euro sicherlich nicht reichen werden, um den Brunnen inklusive der Reparatur des Stahlbetons wieder funktionstüchtig zu machen.

Überhaupt spielt der Brunnen am Memminger Torplatz in der Giengener Geschichte eine gewichtige Rolle, auch wenn sein 80. Geburtstag vergangenes Jahr weitgehend unbemerkt vorüber gegangen war.

1933 wurde in der Stadt beschlossen, den unschönen gußeisernen Brunnen am Hindenburgplatz – so hieß der Memminger Torplatz in den nationalsozialistischen Jahren – durch einen Zierbrunnen zu ersetzen. Hierfür stiftete 1937 die heutige Ehrenbürgerin und als Vogelmutter berühmt gewordene Frau Kommerzienrat Lina Hähnle 5000 Mark. In ihrer Anwesenheit wurde der vom Stuttgarter Bildhauer Jakob Brüllmann geschaffene Brunnen am 27. August 1938 feierlich eingeweiht.

Erstes Büble wurde geklaut

Bereits damals zierte eine 65 Zentimeter große Bronzefigur, besagtes Büble, den Brunnen. Der Flöte spielende Jüngling sollte laut Künstler symbolisch für eine unbekümmerte und glückliche Jugend stehen.

Diese Original-Plastik gibt es längst nicht mehr. Bis heute unbekannte Täter hatten sie 1991 abmontiert und gestohlen. In einer von Rudolf Boemer initiierten Spendenaktion kamen 1994 stattliche 18 000 Mark zusammen, das Büble konnte durch eine originalgetreue Nachbildung des Esslinger Künstlers Walter Stromsky ersetzt werden.

Es blieb bei zu dem schweren Unfall vom Samstag gänzlich unbehelligt, abgesehen von den Baumfällungen am Memminger Torplatz vor einem Jahr, als zwei prägende Kastanien aufgrund ihres Alters gefällt werden mussten.

