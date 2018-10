Giengen Blutspenden am 31. Oktober in der Schranne

Blutspenden am 31. Oktober in der Schranne

Giengen / HZ

Am 31. Oktober bittet der DRK-Blutspendedienst um Blutspenden in der Schranne in Giengen.

Viele Operationen und auch Transplantationen sind nur möglich, wenn ausreichend Blutpräparate vorhanden sind. Oft genug ist eine Rettung nur durch eine Blutübertragung möglich.

Für einen Spender ist es nur ein kleiner Aufwand. Einige Menschen vergessen diese Spende jedoch niemals: der Empfänger, dem durch die Blutspende eines Fremden das Leben gerettet werden konnte und auch seine Angehörige und Freunde.

Um die Versorgung auch weiterhin gewährleisten zu können, bittet der DRK-Blutspendedienst um eine Blutspende am Mittwoch, 31. Oktober, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Bürgerhaus Schranne in Giengen. Jede Spende zählt.

Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73. Geburtstag. Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung.

Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Das Deutsche Rote Kreuz bittet darum, zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.