Pünktlich zu Pfingsten erscheint das neue ehrenamtlich erstellte Jahrbuch Kaleidoskop.

Pfingsten naht, und termingerecht liegt das neue Jahrbuch „Giengener Kaleidoskop“ vor, mit der bewährten Mischung aus geschichtlichen und aktuellen Themen, mit einem Blick in Wirtschaft und Gesellschaft, in die Vereinswelt und den städtischen Sport.

Wie in den vergangenen Jahren wurde das druckfrische Werk von den ehrenamtlichen Herausgebern gemeinsam mit Oberbürgermeister Dieter Henle durchgeblättert, wobei seitens des Herausgeberteams Gaby Streicher auf die Eigenheiten und Besonderheiten der neuesten Veröffentlichung – im Übrigen die Ausgabe Nummer acht – hinwies.

Neues auch für Kenner

Man lege Wert darauf, so Streicher, dass immer wieder was Neues zu finden sein sollte, auch für Alteingesessene und Kenner der Stadt und der Stadtgeschichte. Dies ist laut Streicher bislang problemlos möglich. „Der Stoff geht nicht aus“, sagte sie. Wie in den Vorjahren habe man auf den 112 Seiten passend zum Namen ein buntes Kaleidoskop zusammengestellt, mit der Mischung aus Bewährtem, Historischem, Neuem, Aktuellem, aber auch einem Ausblick auf Künftiges.

Die Herausgeber können wiederum auf einen Stamm bewährter Autoren setzen, vor allem die historischen Beiträge wurden akribisch recherchiert und aufgeschrieben – hierfür stehen die Namen Ernst Fetzer, Walter Bosch, Ulrich Stark, Ruth Faude, Helmut Niedan und Ulrike Brender-Nothnick, die zum Teil viele Jahrhunderte in der Geschichte zurückgehen, aber auch verhältnismäßig junge Themen wie die Entdeckung der Charlottenhöhle oder die Entwicklung hin zum Gewerbeverein beleuchten. Nicht alles ist todernst: amüsant der Beitrag von Ulrich Stark mit seinen Funden darüber, warum die Giengener „Panscher“ heißen.

Wirtschaft bis Sport

Die Abteilung „Giengen aktuell“ ist bunt, wie es das vergangene Jahr war, Textbeiträge reichen vom Neujahrsempfang über den Brand bei Ziegler bis zu Nachrichten aus dem örtlichen Wirtschaftsleben.

Zur städtischen Geschichte gehört auch Trauriges – persönliche Nachrufe sind zu lesen über die vergangenes Jahr verstorbenen Eduard Geisser, Pfarrer Ludwig Kreh und Dr. Kurt Küchler.

Horst Spannagel beleuchtet ausführlich den örtlichen Sport. In Giengen sei der Breitensport die Basis, sagte er, weniger der Spitzen- und Hochleistungssport. Dennoch würden auch aus Giengen immer wieder Talente kommen, die entsprechend gefördert würden.

Wichtig sind im Kaleidoskop stets die Jahrgänge – von den 85ern bis zu den 60ern sind sie abgebildet und damit wieder in größerer Zahl als in den Vorjahren, was die Herausgeber erfreut zur Kenntnis nehmen. Gleiches gilt für die Beiträge aus der Vereinswelt – vom Jubiläum des CDU-Stadtverbands über die Unternehmungen der Pfadfinder bis zu den Tätigkeiten beim DRK, dem Liederkranz oder dem Spielmannszug reicht die Bandbreite.

Das Buch erscheint in einer Auflage von 300 Stück und ist im Handel erhältlich. Dank der Herausgeber galt auch in diesem Jahr wieder Ruth Faude, die das Projekt finanziell unterstützt.