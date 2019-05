Am Freitag startet von den Toren von Steiff die dritte Auflage von „The Beach“, bei dem erst Freizeit-Volleyballer und Schüler auf Sand ihr Können zeigen. Der Samstag und Sonntag ist dann den Profis vorbehalten. Obendrein wird gefeiert.

Nicht mehr lange, dann kann aufgeschlagen, angenommen und geschmettert werden: Am Freitag startet die nächste Auflage des Open-Air-Spektakels „The Beach“.

Zuvor war aber noch jede Menge Arbeit zu erledigen. Schließlich wären da fast 350 Tonnen Sand, die verteilt werden wollen. Courts und Tribünen wurden schon am Mittwoch aufgebaut.

„Ohne die vielen Helfer aus den einzelnen Abteilungen wäre das natürlich nicht möglich“, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Turn- und Sportgemeinde Giengen, Bernd Kluge. Die TSG führt bei der Großveranstaltung am Margarete-Steiff-Platz Regie.

Gestartet wird das Turnier am Freitag mit einem Turnier für Schüler. „Hier ist die Anmeldeliste komplett voll“, so Kluge. Für das Jedermannturnier am Abend (ab 17.30 Uhr) seien hingegen noch einzelne Plätze frei.

Am Samstag und Sonntag (jeweils ab 9 Uhr) geht es dann um den Margarete-Steiff-Beach-Cup. Er ist Teil einer Turnier-Reihe, bei der es um Qualifikationspunkte für die deutsche Meisterschaft geht. Die Finalspiele bei den Männern und Frauen finden am Sonntag etwa ab 14 Uhr statt.

„Es ist auch bei der dritten Auflage ein sehr gutes Niveau zu erwarten“, sagt Kluge. Gemeldet seien sowohl bei den Damen als auch bei den Herren Spieler aus der deutschen Top Ten. Aufschlagen wird beispielsweise Lisa Arnholdt. Sie wurde bei der U-21-Beach-Weltmeisterschaft Neunte.

Nicht zu kurz kommen soll neben dem Sport am Wochenende auch der gesellige Aspekt: So wird die Giengener Band „Bretthart“ am Samstagabend ab 19 Uhr bei der Beach-Party rocken.