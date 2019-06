Zugunsten des Hürbener Höhlenvereins und der Charlottenhöhle spielte die BSH-Bigband ihr zweites Benefizkonzert in diesem Jahr.

Kurz vor Beginn des Konzerts am Samstagabend begann es dann doch zu nieseln. Und so wurde der musikalische Abend mit der BSH-Bigband eine leicht feuchte Angelegenheit. Da aber die Temperaturen angenehm waren und die schwungvolle Musik für zusätzliche Wärme sorgte, war das zweite Benefizkonzert der Band in diesem Jahr, diesmal zugunsten der Charlottenhöhle, aufs Neue ein musikalisches Vergnügen.

Der Hürbener Heimat- und Höhlenverein hatte trotz wackeliger Wetterprognosen schon früh entschieden, dass das Konzert open air bei der guten Stube des Höhlenhauses stattfinden sollte und nicht in der Hürbetal-Halle, und so wurde dort auf dem Schotterplatz die transportable Bühne der Stadt aufgebaut. Der überdachte Bereich des Höhlenhauses, wo sich die Mehrheit der Zuhörer aufhielt, war damit zwar ein Stück weit weg vom musikalisches Geschehen, was aber nicht groß störte. „Wir spielen halt ein bisschen lauter“, sagte Bandleader Andreas Schmid.

Kiosk 70 Jahre alt

Bevor die Musiker loslegten, informierte die Vorsitzende des Höhlenvereins, Ulrike Brender-Nothnick, über das geplante Projekt am Hang der Charlottenhöhle. „Wir wollen oben am Höhleneingang einen Neubau“, sagte sie. Der Kioskbereich mit Ticketverkauf und Aufenthaltsmöglichkeit für Höhlenführer und Besucher soll modernisiert werden. Die bestehende Holzhäuschen sind unterdessen rund 70 Jahre und in schlechtem Zustand. „Wir müssen da was machen, und das kostet Geld“, sagte die Vorsitzende. Als nächster Schritt soll die Kostenplanung erstellt werden, eine Realisierung könnte in zwei Jahren erfolgen.

Der Höhlenverein hat klare Vorstellungen, die Planungen sind bereits weit gediehen. Die Besucher des Konzerts konnten die Architekturpläne studieren und auch ein kleines Holzmodell von Eckhard Baschin bewundern, an dem bei abgenommenem Dach das geplante Innenleben den neuen Gebäudes mit der Nutzung der Räume liebevoll ausgeführt ist.

Zwei Stunden Bigband-Sound

Mit Musik geht ja bekanntlich alles besser, womöglich auch die Verwirklichung dieses Projekts, und so hatte sich die BSH-Bigband entschieden, für die Höhle ein Benefizkonzert bei freiem Eintritt und dem Wunsch nach Spenden zu spielen.

Gut zwei Stunden füllte Bigband-Musik das Hürbetal am Samstagabend. Wer die Band kennt, konnte wiederum gute Unterhaltung bei einer guten Mischung an Musikrichtungen erwarten. Und genau so kam es auch. „Wir spielen alles was uns Spaß macht“, sagte Bandleader Schmid.

Bigband-Klassiker, Evergreens, Schlager und Popsongs wurden musikalisch gekonnt vorgetragen, und sogar ein Tango hatte sich unters Programm gemischt. Michael Jackson, die Beatles, Santana, bunt war die Mischung. Reizvoll wie immer die Stücke mit Gesang, für den in der Hauptsache Jenny Paatz zuständig war, aber auch Saxophonist Norbert Schilk gab ein schmelzendes „Blue Spanish Eyes“ zum Besten.

Beeindruckende instrumentale Könnerschaft zeigten Gitarrist Michael Reisinger beim Stück „Black Magic Woman“, und Trompeter Markus Braun beim Jazz-Evergreen „Summertime“. Und als die Band dann noch ein temperamentvolles „I’m walking on sunshine“ auftischte, war das samstägliche Gefeuchtel im Hürbetal so gut wie vergessen.