Wegen Straßenbauarbeiten bei Sachsenhausen ist der Gasthof Viehhof derzeit nur von Medlingen aus zu erreichen.

Noch bis zum 19. Juli gibt es Behinderungen im Verkehr an der Landesgrenze zu Bayern. Erneuert wird seit dieser Woche auf einer Länge von rund 800 Metern der Straßenbelag auf der Kreisstraße 3030 zwischen dem Ortsende von Sachsenhausen in Richtung Medlingen. Die Straße ist deswegen in diesem Abschnitt voll gesperrt, der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Eine Folge der Arbeiten ist auch, dass das beliebte Ausflugslokal Viehhof nur von bayrischer Seite, also von Medlingen kommend, erreicht werden kann.