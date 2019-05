Ein Bachkonzert wird in der Stadtkirche aufgeführt.

Am Pfingstsonntag, 9. Juni, findet in der Stadtkirche Giengen ein großes Bachkonzert statt. Auf dem Programm stehen die „dritte Orchestersuite in D-Dur“ mit der berühmten Air und das Himmelfahrtsoratorium „BWV elf“. Mehrere Solisten und Instrumentalisten aus der Region und von weiter angereist werden teilnehmen. Die Kantorei Giengen singt mit rund 50 Sängern.