Giengen Burgberger Ortsdurchfahrt: Arbeiten voll im Zeitplan

Giengen / Nadine Rau

In Burgberg ist der Anfang der Sanierung der Ortsdurchfahrt gemacht, ab Dienstag wird wieder gesperrt.

Trotz der Baustelle an der Weilerstraße haben Autofahrer, die durch Burgberg fahren möchten, derzeit keine Schwierigkeiten. Im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt inklusive der Gas- und Wasserleitungen sind die Arbeiten am ersten Bauabschnitt fast geschafft, die Straße ist befahrbar. Der erste Abschnitt betraf die Weilerstraße von der Hausnummer 34 an bis zur Einmündung in die Sperberstraße.

„In diesem Bereich sind sämtliche Hauptleitungen und Hausanschlüsse verlegt“, weiß Tiefbauamtsleiter Helmut Schönberger. Einzig der Gehweg sei im nördlichen Bereich des Abschnitts noch offen, weil die EnBW Stromkabel verlegen muss. Diese Arbeiten sollen aber bis nächste Woche Montag ebenfalls abgeschlossen sein. „Damit liegen wir voll im Zeitplan“, so Schönberger.

Schwierigkeiten habe es bisher kaum gegeben, aber man habe mit manchen Hausanschlüssen etwas kämpfen müssen, weil die Gebäude teilweise alt und ohne Keller seien. Jetzt ist der Anfang gemacht, insgesamt aber soll die Straße auf 260 Metern Länge saniert werden. Deshalb geht es ab nächster Woche Dienstag mit den Arbeiten weiter, dann ist der Teil der Weilerstraße zwischen der Einmündung Sperberstraße und der Einmündung Finkenstraße an der Reihe.

Vollsperrung der Sperberstraße

Um alle Leitungen ordentlich verlegen zu können, wird es eine Vollsperrung der Sperberstraße brauchen. „Dort ist es so eng, da geht es nicht anders. Ich rechne mit vier Tagen Vollsperrung“, mutmaßt der Tiefbauamtsleiter.

Was die Weilerstraße betrifft, hofft er, dass man den Verkehr Richtung Hermaringen halbseitig aufrechterhalten könne, von Hermaringen her kommend wäre es praktisch, wenn man weiterhin in die Straße Am Saun abbiegen könne. Diese Lösung müsse das Ordnungsamt aber erst prüfen. Insgesamt soll die Sanierung bis zum 10. August abgeschlossen sein. Diesem Plan könnte das Wetter noch in die Quere kommen. „Wenn es wie angekündigt ein paar Mal gewittern und viel regnen sollte, würden sich die Grabenarbeiten verzögern“, so Schönberger.

Beteiligt an der Baustelle sind die Stadtwerke für die Gas- und Wasserleitungen und die EnBW für die Stromversorgung. Für die Erneuerung der Fahrbahndecke, für die der Landkreis zuständig ist, ist als Baubeginn der September vorgesehen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf circa 650 000 Euro.

Anlieger wollen Stellplätze haben

Im Zuge der Sanierung haben sich auch schon Anwohner bei der Stadt gemeldet. „Wir haben fünf bis sechs Anträge bekommen, weil die Anlieger Änderungen an ihrem Grundstück vornehmen wollen. Vor allem möchten sie eigene Stellplätze für ihre Autos auf ihrem Grundstück errichten, weil die Parksituation dort so schlecht ist“, erklärt Schönberger.