Giengen Alt-Giengen hat es ihm angetan

Giengen / Marc Hosinner

Günther Ruoß ist nicht nur Fotograf und Sammler von bis zu 6000 Ansichten. Der 76-Jährige bringt seine umfangreichen Kenntnisse auch als Stadtführer an den Mann.

Es sind nur ein paar hundert Meter vom Wohnort von Günther Ruoß, der ganz in der Nähe seines Geburtsorts an der Wasserschapfgasse lebt, bis hoch zur Tanzlaube, die der 76-Jährige an Giengen besonders schätzt. Kaum aus dem Haus, fängt Ruoß an zu erzählen über Gegebenheiten, die sich in früheren Zeiten im Zentrum Giengens zugetragen haben. Er berichtet etwa von Pferden, die halb im Hochwasser standen oder davon, dass die Menschen auf der Tanzlaube in harten Wintern, wohl um sich vor der Kälte zu schützen, in ihren Kellern lebten.

Ruoß kennt viele solcher Anekdoten, die er keinesfalls für sich behält: Seine Kenntnisse über Giengen gibt er in schöner Regelmäßigkeit an Gruppen weiter, die eine Stadtführung gebucht haben. Vom früheren, inzwischen verstorbenen Heimatpfleger Willy Kettner wurde er 1997 angesprochen, ob er bei Stadtführungen aushelfen könne. Von Aushilfe kann schon lange keine Rede mehr sein: Als Stadtarchivar Dr. Alexander Usler Ruoß fragte, ob er sich das mit den Führungen durchs historische Giengen auch „offiziell“ vorstellen könne, sagte der: „Selbstverständlich.“

Ruoß geht gerne auf Tour durch die Stadt, im Winter legt er jedoch lieber eine Pause ein. „Die Leute frieren da zu sehr“, sagt der 76-Jährige, der bei seinen Führungen Wert darauf legt, nicht zu viel Text an einer Stelle an den Mann zu bringen und dafür lieber mehr markante Punkte ansteuert. „Giengen hat viel zu bieten und sogar Menschen, die ihr ganzes Leben hier verbracht haben, erfahren bei den Stadtführungen noch Neues“, sagt Ruoß.

Elektriker-Lehre bei Steiff

Interessierten Menschen die Stadtmauer, das Memminger Tor, die Tanzlaube oder auch die Spitalkirche zu zeigen, ist eines der Hobbys von Ruoß, aber längst nicht das zeitintensivste. Der Rentner, der einst nach der Schule eine Lehre bei Steiff zum Elektriker absolvierte, den Meister-Abschluss draufsattelte und nach vielen Jahren beim Plüschtierhersteller zur Tochterfirma Alligator wechselte und dort bis zum Ruhestand für die Instandhaltung und den Service zuständig war, ist passionierter Fotograf und Sammler von Bildern. „In der Schule gab es einen Foto-Vortrag von Ernst Steiff über Giengen. Das hat mein Interesse geweckt. Als ich elf war, bekam ich meinen ersten Apparat zu Weihnachten geschenkt. Es war eine Agfa-Box“, so die Erinnerung des verheirateten zweifachen Vaters, der heute Großvater von drei Enkeln ist. In den 1970er-Jahren diente ihm eine Exakta-Spieglereflexkamera aus dem Osten Deutschlands als Handwerkszeug für Aufnahmen. Heute dagegen fotografiert Ruoß nur noch digital, obwohl er sich anfangs dagegen sträubte. „Die Ergebnisse haben bei der Schärfe nicht überzeugt“, so Ruoß. Selber fotografieren ist die eine Seite, Bilder zu sammeln. Sie zu bearbeiten, die andere: Bis zu 20 Stunden in der Woche sitzt Ruoß in seinem Arbeitszimmer, um Dias zu digitalisieren, alte Farbbilder einzuscannen und in der Qualität zu verbessern.

Zwischen 5000 und 6000 Dias mit Giengener Motiven nennt Ruoß sein eigen. Das älteste stammt aus dem Jahr 1877, den Hauptanteil stellen Ansichten, welche die Stadt vor 1945 zeigen. „Es ist interessant zu sehen, wie sich das Leben früher abgespielt hat. Die Bilder vermitteln den Eindruck, als hätten die Menschen früher mehr zusammengehalten, etwa beim Wäschewaschen oder bei der Arbeit“, so Ruoß, der viel weiß über Giengen und diese Kenntnisse dann ausbauen kann, wenn Bürger ihm Bilder an die Hand geben. „Ich habe Bilder von fast jedem Haus in Giengen und führe über jedes einzelne Foto genau Buch“, sagt der Stadtführer.

Nahezu 100 Vorträge gehalten

Sein Wissen teilt er gerne – nicht nur als Stadtführer, sondern auch bei Vorträgen, die er hält. Knapp 100 waren es bisher, etwa 4000 Teilnehmer haben seine Bilder betrachtet und den Ausführungen dazu gelauscht.

Und weil zwei Hobbys nicht reichen, hat Ruoß noch weitere Beschäftigungs-Felder: In der Agenda-Gruppe Umwelt ist er ebenso aktiv wie bei den Naturfreunden. Im Hasenloch übernimmt er mit seiner Frau Dienste, drum herum sorgt er mit anderen Mitgliedern beispielsweise dafür, dass die Spielgeräte in Schuss bleiben.

Angetan hat es ihm auch die Ahnenforschung: Ruoß wurde mit zwölf Jahren Vollwaise und forscht nicht nur zur Geschichte der eigenen Vorfahren.

Die Stadt hat ihm für seine Verdienste um die Stadtgeschichte beim jüngsten Neujahrsempfang die goldene Ehrennadel verliehen. Die hat sich der 76-Jährige wahrlich verdient.