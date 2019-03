Giengen Uwe Waltentin blickt zurück auf die Jahre der „Jungen Liste“

Giengen / Dieter Reichl

Vor 30 Jahren wurde Uwe Walentin mit damals 19 Jahren der mit Abstand jüngste Giengener Stadtrat und Fraktionsvorsitzende. Ein Blick zurück auf die Jahre der „Jungen Liste“.

Den Begriff Politikverdrossenheit gab's auch schon vor 30 Jahren. Dennoch haben Uwe Walentin und andere junge Menschen für den Gemeinderat kandidiert. Im Interview spricht er über seine Erfahrungen von damals.

Blicken wir 30 Jahre zurück, ins Jahr 1989. Wie ging das damals los mit der Jungen Liste und der Idee, Kommunalpolitik zu machen?

Uwe Walentin: Im famosen, weltberühmten Rauchereck am Margarete-Steiff-Gymnasium. Da kam die Idee auf, komm, lass uns eine Partei gründen, das ist cool. Mit dem Jörg Schauz war das, und zusammen haben wir das dann auf die Beine gestellt. Den Begriff Politikverdrossenheit gab's ja auch damals schon. Wir haben gesagt, wir Jungen sind am meisten von irgendwelchen Entscheidungen der Politik betroffen, weil wir am längsten damit leben müssen. Da ist es doch nur gut und recht, wenn wir mitbestimmen und mitentscheiden, was in der Politik passiert.

Es gab also keinen konkreten Anlass, kein konkretes Thema.

Nein. Wir haben nur gesagt, wir wollen mitreden, Jugend braucht Mitspracherecht. Dann haben wir Mitstreiter gesucht, alle vom Gymnasium, unter anderem den Andreas Stoch. Dann sind wir regelmäßig im Jugendhaus zusammen gekommen und dort auch auf den Namen - Junge Liste. Der Jörg hat sich informiert, wie so was eigentlich funktioniert, wie gründet man eine Partei. Man muss eine konstituierende Sitzung abhalten, hat er rausgefunden. Die war dann in dieser Kneipe beim Gymnasium, im Waldhorn. War schon toll, da kamen bestimmt 80, 100 junge Leute. Man musste mindestens 50 Stimmen haben, die sagen, jawohl, diese Partei darf gegründet werden. Und dann kamen Satzung, Vorstand, und eine Liste von Leuten, die sich wählen lassen wollte.

Wie habt ihr da 80 bis 100 Leute zusammen gekriegt?

In der Schule jeden angequatscht, dass wir am Samstag die konstituierende Sitzung haben. Und die Lokalzeitung hat alles von Anfang an begleitet. Da gab's dann die Schlagzeile „Diese jungen Leute wollen ins Rathaus“. Und dann haben wir auch Aktionen gestartet auf der Marktstraße und ein Parteiprogramm geschrieben und verteilt. Als Schwerpunkt ganz vorn: das Jugendhaus, das damals in katastrophalem Zustand war.

Und das bereits im Hinblick auf die Kommunalwahl?

Ja, genau. Im Frühjahr 89 haben wir alles in die Wege geleitet, die Kommunalwahl war dann im Herbst. Da haben wir dann, ich weiß es noch auswendig, 4,3 Prozent errungen. Und sind damit knapp an einem zweiten Sitz vorbei geschrammt. Und weil sich niemand anderes gefunden hat, oder die Leute der Meinung waren, dass ich auf Listenplatz Eins in Giengen soll, habe ich dieses Mandat bekommen.

War es eigentlich schwierig, die Liste zu füllen? Jetzt stehen wieder Wahlen an, und alle Fraktionen klagen.

Nö, war nicht schwierig damals. Wir hatten, wenn ich mich recht entsinne, insgesamt 18, in Giengen 13, die sich bereit erklärt haben mitzumachen. Wir haben schon ein bisschen Welle gemacht, waren dann auch Gesprächsthema in der Schule, im Politikunterricht und so.

Und dann war im Herbst die Wahl und dann waren Sie plötzlich Stadtrat.

Genau.

Haben Sie damit gerechnet? Oder war das Ganze doch ein bisschen eine Spielerei?

Wir hatten schon das Ziel, ein Mandat zu bekommen. Mindestens eins. Sonst hätten wir das ganze nicht gemacht. Und wir haben so viel Zuspruch bekommen im Vorfeld, dass wir mit zumindest einem Sitz schon gerechnet haben. Und wir haben in Siegesgewissheit in die Stadthalle deshalb am Wahlabend bereits Sekt mitgebracht. Wir haben uns wirklich gefreut. Und besonders interessant war dann ja auch die Konstellation: 28 Stadträte plus Bürgermeister, wir waren dann das Zünglein an der Waage. Deswegen sind Leute aus allen Parteien ins Jugendhaus gekommen, um für eine Mehrheit im Gemeinderat über die Fraktionszugehörigkeit zu verhandeln.

Und?

Die Grünen waren clever damals. Sie haben gesagt, macht doch mit uns die Fraktion, mit den Stadträten Ilse Stern und Hartmut Kurzewitz, dann wirst du Fraktionsvorsitzender. Stadtrat war ja nur das eine, viel interessanter war der Fraktionsvorsitz. Als Fraktion hat man ja bestimmt Anrechte, Sitze in Ausschüssen und so weiter. Und so war ich dann im Ausschuss und durfte auch die Haushaltsrede halten. Ich war damals ja der jüngste Fraktionsvorsitzende weit und breit.

Wie war das dann so? Die erste Sitzung?

Man wird vorgestellt und vereidigt, und geht dann nach vorn. War schon super aufregend, mit entsprechendem Rummel damals. Und anfangs gab's natürlich unglaublich viel Euphorie in der Jungen Liste, viele Zuschauer, lärmende Schüler und so weiter.

Heute kommt ja eher selten jemand zu den Sitzungen.

Doch. Da war schon ein bisschen Trubel damals.

Wie war das mit den anderen Stadträten? Wurden Sie von allen ernst genommen?

Ich wurde super herzlich willkommen geheißen. Die Älteren waren sehr, sehr herzlich und fanden es toll, dass es so was gibt mit politikinteressierten Jugendlichen. Und ich bin nicht unvorbereitet in die Sitzungen gegangen. Weil wir diese interessante Konstellation hatten, diese Pattsituation, haben sie mich schon erst genommen, weil die Stimme ja ganz wichtig und entscheidend war. Die Verwaltung. hat mich unter ihre Fittiche genommen. Der damalige Kämmerer sagte, komm mal zu mir, dann erkläre ich dir den Haushalt. Woraus besteht der, woher kommt das Geld, was kann man ausgeben. War am Anfang natürlich eine spannende Zeit, in der ich viel gelernt habe. Eine gewisse Verdrossenheit kam dann aber schnell, als ich gemerkt habe, die Jungs da in der Verwaltung wissen über alles besser Bescheid. Im Prinzip lief es so: die Verwaltung hat das und das erarbeitet und schlägt vor. Dann gibt's ein bisschen Diskussion. In der Regel tut man dann das, was die Verwaltung sagt. Das macht natürlich keinen Spaß. Und dann ging ich ja nach Konstanz zum Studium, und alles wurde aufwendiger Und auch die Junge Liste hatte dann den Eindruck, eigentlich kann man gar nichts gestalten, eigentlich kann man nicht viel machen. Dann sind alle weg zum studieren, die Treffen wurden seltener, man hat sich weniger ausgetauscht und schließlich den Kontakt verloren.

Dann gab's auch keinen Nachwuchs?

Nein, da war eine Clique, dann hat sich das verlaufen.

War die Arbeit als Stadtrat so wie gedacht?

Ich war schon ein bisschen überrascht, wie kompliziert und komplex Politik ist. Dass man sich wirklich auskennen muss. Dass man sich einarbeiten muss. Beispiel Haushaltsplan: dass man verstehen muss wie der funktioniert, um mitreden zu können und eine Meinung zu haben. Was es bedeutet, ein Baugebiet zu erschließen, was damit alles zusammenhängt. Es muss sehr gut vorbereitet sein, um etwas umzusetzen. Und dann muss man eine Mehrheit hinter sich bringen, wenn man was erreichen will. Man muss Politik in der Hinterkammer betreiben, um Leute auf seine Seite zu ziehen.

Wie war's mit Bürgermeister Rieg?

Sehr angenehm. Der fand die Idee der Jungen Liste auch gut. Und ich war ja kein Revoluzzer, sondern interessiert und offen und lernbereit. Schön waren dann ja auch immer die Nachsitzungen, Im Lamm. Da hat einen der Bürgermeister schon mal auf die Seite gezogen und gesagt, junger Mann, wie geht's denn so. Und wenn Punkte wegen Stimmengleichheit vertagt werden mussten, wurde man schon auf die Seite genommen, und es hieß, hör mal, in sechs Wochen besprechen wir das wieder, und man könnte das doch so und so mit uns machen.

Was waren denn damals die großen politischen Themen?

Das war das Wohnbaugebiet Memminger Wanne. Das kam in jeder Sitzung. Giengen wollte ja große Kreisstadt werden. Auch wenn's welche gab, die das nicht wollten und sagten, wofür? War nicht einhellig damals. Manche wären gern klein geblieben.

Wie war Ihre Position?

Ich war eher dafür. Auch für die Memminger Wanne, weil ich dachte, Wohnbau ist gut, ist sozial, das muss man machen.

War das Gremium konstruktiv?

Meist harmonisch. Meiner Meinung nach wurde eher zu wenig diskutiert. War eine sehr homogene Gruppe, viele schon lange dabei, die politischen Richtungen haben sich verwaschen. Die Verwaltung hatte das sehr gut im Griff und das meiste im Vorfeld geklärt.

Ist Stadtrat sein für einen jungen Menschen eine sinnvolle Geschichte, oder braucht es ein gewisses Alter?

Es wäre kein Fehler, ein bisschen Lebenserfahrung zu haben, ein bisschen Erfahrung im Beruf, man hat ja mit komplexen Zusammenhängen zu tun. Man muss der Verwaltung auf Augenhöhe begegnen können, sonst macht es keinen Sinn. Und es ist naturgemäß so, dass man mit 20 noch nicht so viel weiß wie mit 40, und den einen oder anderen Sturm im Leben hatte, mal Erfolg, mal Misserfolge. Und man muss wissen, nix geht schnell. Es braucht Geduld, Beharrlichkeit, Fähigkeit in der Kommunikation und im zwischenmenschlichen Bereich. Man muss überzeugen und begeistern können. Bei jungen Leuten ist halt viel Feuer und Begeisterung da, aber auch, wie's immer schon war, oft nur Strohfeuer.

Bereut haben Sie's aber nicht.

Nein. War eine spannende Erfahrung. Ich habe viel gelernt und auch für die Zeit später als Selbstständiger was mitgenommen. Insgesamt habe ich viel davon profitiert.