Ausstellung „Unzensierte Freiheit“ ein großer Erfolg

Giengen / Dieter Reichl

Über 400 interessierte Besucher kamen zu den Hobbykünstlern ins Obergeschoss der Schranne.

Die Ausstellung „Unzensierte Freiheit“ der bei der Volkshochschule ausgebildeten Hobbykünstler der Gruppe „Giengen Art“ ging jetzt in der Schranne zu Ende. Die Teilnehmer – fast ausschließlich Frauen – waren vom unerwartet regen Andrang bei der Schau im Obergeschoss des Bürgerhauses gleichermaßen beeindruckt wie erfreut.

Erstmals nämlich hatte die Hobbykünstler-Gruppe Werke in größerem Rahmen ausgestellt. Die zehn Teilnehmer waren Encarnacion Bayer, Erika Rachota, Gaby Schumann, Nadine Häckel, Margitta Dorn, Maria Jacob, Pia Klöpfer, Rolf Gröner, Ruth Finger und Ursula Gerschewski. Bereits die Vernissage an einem Abend Anfang Februar war sehr gut besucht. Das Interesse hielt an: an den darauf folgenden Wochenenden, an denen die Ausstellung besucht werden konnte, bis zum Abschlusstag am am Sonntag, 3. März, wurden weit mehr als 400 kunstinteressierte Besucher gezählt. Eine Anzahl, mit der die Teilnehmer nach eigener Aussage nie und nimmer gerechnet hätten, und die deshalb umso erfreuter zur Kenntnis genommen wurde.

Handwerk bei der VHS gelernt

Die Künstlergruppe, die ihr Handwerk bei der VHS unter Anleitung von Gaby Schumann gelernt hat, hatten Bilder präsentiert, die in individuell unterschiedlicher Maltechniken gestaltet worden waren, darüber hinaus auch Holzskulpturen. Während der Ausstellung kam es zu interessante Gespräche zwischen Künstler und den zahlreichen Besuchern, darüber hinaus fand das eine und andere Bild einen neuen Besitzer.

Eine der teilnehmenden Künstlerinnen hat nach Ausstellungsende zwei ihrer Bilder mit dem Thema „Mensch und Natur“ dem Giengener Kindergarten St. Michael gespendet. Die beiden Werke wurden dort mit offenen Armen in Empfang genommen.

Der große Erfolg dieser ersten groß angelegten Ausstellung motiviert die Künstler, weitere Projekte in Angriff zu nehmen. Nicht vergessen wollen die teilnehmenden Künstler die Unterstützung durch die Stadt mit der Bereitstellung der ansprechenden Räumlichkeit in der Schranne.