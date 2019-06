Es fällt sicher nicht leicht, sich die Giengener Stadtverwaltung ohne Franz Becker vorzustellen. Fast 35 Jahre bekleidete der künftige Ruheständler mehrere veranwortungsvolle Positionen, zuletzt als Leiter des Eigenbetriebs Gebäudemanagement. Es passte ins Bild, dass bei seiner letzten Sitzung die Jahresabschlüsse 2014 bis 2017 seines Ressorts ohne Gegenstimmen und ohne Beanstandungen des Rechnungsprüfungsamtes die parlamentarische Zustimmung fanden. Voll des Lobes waren anschließend Franz Heger (CDU-Wählerblock) und Wilhelm Oszfolk (SPD). Becker habe nicht zuletzt durch das Zurückfahren der Verbindlichkeiten im Eigenbetrieb Gebäudemanagement „außerordentliches geleistet“.

Dem pflichtete auch Oberbürgermeister Dieter Henle bei, der Becker als stets loyalen Mitarbeiter und guten Berater mit einem Auge für das Miteinander würdigte. Zum 30. Juni werde er nun seinen Ruhestand antreten.

In launigen Worten brachte Becker anschließend seinen Dank zum Ausdruck. Er erinnerte an seine öffentliche Wahl durch den Gemeinderat in der Schwagehalle, an den anschließenden Losentscheid und daran, dass er einst über die Heidenheimer Zeitung von seiner Einstellung erfuhr.

An seinem ersten Arbeitstag am 1. Februar 1985 habe ihn der Weg gleich in den Giengener Schlachthof geführt. Den Wechsel ins Liegenschaftsamt bezeichnete er als persönlichen Meilenstein, weil hier der direkte Kontakt mit den Bürgern im Vordergrund stand. „Transparenz war einer meiner wichtigsten Grundsätze“, sagte Becker.

1999 übernahm er die Leitung des Hauptamtes. Nach einer Umstrukturierung der Verwaltung unter OB Clemens Stahl durfte er die Stabsstelle des Oberbürgermeisters übernehmen. Im Mittelpunkt standen für Becker in dieser Zeit die Geschäftsbereiche Wirtschaft und Tourismus, er erwarb den Titel eines Wirtschaftsförderers.

„Anspruchsvollste Aufgabe“

Letzte Etappe war die Ernennung zur Werkleitung im Gebäudemanagement 2011, „sicher die anspruchsvollste Aufgabe“, wie Becker bemerkte. Immerhin leitete er hier ein kleines Unternehmen mit rund 30 Beschäftigten.

Die Arbeit in all den Jahren sei „nie von Misstrauen geprägt“ gewesen, dankte er seinen Kollegen, und hier insbesondere Jürgen Roth: „Es war eine äußerst gute und wertvolle Zeit.“ Thomas Grüninger