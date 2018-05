Giengen 359 Jahre Kinderfest-Tradition nacherleben

Giengen / Kathrin Schuler

Am Freitag wurde die Ausstellung zum Giengener Kinderfest in der Schranne feierlich eröffnet. Dort gibt es allerlei Artefakte rund Erinnerungsstücke rund um Giengens Nationalfeiertag zu sehen.

Für dieses Jahr ist das Kinderfest bereits Geschichte. Doch wer nicht bis zum nächsten Pfingstdienstag warten kann, hat dennoch die Möglichkeit, von Kopf bis Fuß in die Geschichte des Giengener Nationalfeiertages einzutauchen: Das geht nicht nur beim Schmökern im jüngst erschienenen Buch, sondern auch in der zugehörigen Ausstellung in der Schranne, die am Freitagabend eröffnet wurde.

„Wir haben hier etwas ganz Besonderes auf die Beine gestellt“, sagte Silvia Gohle, die im Namen der Naturfreunde, die zahlreichen Gäste begrüßte. Die Ausstellung mit Namen „Geh aus mein Herz...“ sei eine Würdigung des Kinderfests – dem Tag im Jahr, der für alle Giengener wie Weihnachten und Geburtstag zugleich sei. „Beim Erkunden der vielen Ausstellungsstücke können Sie selbst wieder ein bisschen Kind werden“, meinte Gohle.

Gelebte Tradition

Zur Ausstellungseröffnung war auch der in Giengen aufgewachsene Andreas Stoch, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, gekommen. Beim Stichwort Kinderfest würden bei ihm Bilder aus der Vergangenheit wieder lebendig werden, so der Abgeordnete in seinem Grußwort.

„Ich werde immer sagen, ich bin ein Giengener – und das hat ganz viel mit der gelebten Tradition zu tun“, sagte Stoch. Diese mehr als 350 Jahre alte Tradition gibt es nun in all ihren Facetten in der Schranne zu sehen: Vom Ratsprotokoll von 1677 über eine historische Schiffschaukel bis hin zu alten Preistanz-Geschenken – wie etwa der Steiff-Giraffe, die Stoch selbst als Kind im Tanzkreis gewonnen hat.

Wie viel Herzblut die Giengener in ihr Kinderfest und auch in die nun eröffnete Ausstellung stecken, verdeutlichte Archivar Andreas Usler, als er von der Anstrengung berichtete, die alte Kanone die Treppen hoch ins Obergeschoss der Schranne zu wuchten: „Vier Männer haben dafür nicht gereicht. Es war eine Herkulesaufgabe.“

Bergnudel zum Probieren

Bevor die Gäste in der Ausstellung selbst in Erinnerungen schwelgen konnten, warteten die Giengener Landfrauen noch mit einer ganz besonderen Leckerei auf: Einer frisch gebackenen Bergnudel nach einem uralten Kinderfest-Rezept, dass erst vor kurzem wieder entdeckt wurde. Zwar gibt es während der regulären Öffnungszeiten der Ausstellung keine Kostproben, doch wer neugierig ist, kann das Rezept einfach nachbacken: Das findet sich nämlich ebenfalls unter den Ausstellungsstücken.

Wann ist geöffnet?

Die Ausstellung in der Schranne kann noch bis Sonntag, 3. Juni, besucht werden. Werktags ist von 15 bis 17 Uhr geöffnet, an den Wochenenden von 11 bis 17 Uhr.