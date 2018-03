Giengen 3500 Stunden ehrenamtliche Arbeit bei der DLRG

Giengen / hz

Die Hauptversammlung stand im Zeichen von Neuwahlen, Stefan Heger kümmert sich künftig um Wirtschaft und Finanzen.

Die DLRG-Hauptversammlung stand in diesem Jahr ganz im Zeichen von Neuwahlen. Zuvor wieß Vorsitzender Ulrich Carle in seinem Jahresbericht auf die hohe Zahl von 404 Ertrinkungstoten in Deutschland hin – für ihn auch eine Folge von Hallenbadschließungen.

Der Bedarf an Schwimmkursen sei weiterhin groß, die Anfängerschwimmkurse seien immer stark nachgefragt, berichtete er.

Die technischen Leiter Martin Schmid und Kai Zaske gaben einen Überblick über Aus- und Fortbildungen. Die Abnahmen von Schwimmabzeichen gehören zum DLRG-Alltag, ebenso wie die Erste-Hilfe-Weiterbildung. Großen Wert legt die Ortsgruppe auch auf die Fortbildung von Schwimmlehrern.

Die Finanzen wurden von Herta Wöhrle vorgestellt. Trotz der Renovierungsausgaben für das DLRG-Jugendheim, ist die Kassenlage zufriedenstellend. Sinnvoll sei eine ständige Investition in einen aktuellen Stand der Technik, um Überraschungen vorzubeugen. Zufriedenstellend sei auch der Mitgliederbestand von 430 Mitgliedern – rund 60 Prozent davon sind Jugendliche. Jugendleiterin Elena Schießle berichtete über die Jugendveranstaltungen mit hohen Teilnehmerzahlen.

Danach wurde gewählt. Vorsitzender bleibt Ulrich Carle, er ist gleichzeitig Bezirksvorsitzender und stellvertretender Justitiar beim Landesverband Württemberg. Sein Stellvertreter bleibt Helmut Heiser. Stefan Heger wurde einstimmig zum neuen Leiter für Wirtschaft und Finanzen gewählt. Stellvertreterin ist Marina Schießle. Technische Leiter bleiben Martin Schmid und Kai Zaske. Neu in den Vorstand kam Tabea Müller-Heger als Schriftführerin. Der Vorstandsposten des Vereinsarztes wurde von Dr. Jan Trüper besetzt. Als Beisitzer wurden Matthias Bäuerle, Raphael Kaden, Elena Schießle und Sebastian Wohnberger gewählt.

Bis zu 60-jährige Mitgliedschaft

Die Jugend wird von Lara Carle und Stefanie Schmid geleitet. In einem Grußwort hob Oberbürgermeister Dieter Henle den hohen Jugendanteil hervor. Der Sportentwicklungsplan für den Schießberg werde seinen Stellenwert behalten.

Insgesamt wurden rund 3500 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet und viele Leute geehrt. Für 10-jährige Mitgliedschaft wurden René Asum, Gabriele Hartmann, Stefan Heger, Simone Paulus, Elena Schießle, Klara Schmid, Alexandra und Isabella Stelzer, Leonie und Nadine und Thorwart, Daniela und Lucas Tsegai, Maximilian Vollmer, Annalena und Dominik Wiedenmann und Jesica Zaske geehrt. 25-Jahre sind Daniel Blersch, Bernd Braun, Marina Hiller und Holger Stark dabei. Seit 40 Jahren bei der DLRG sind Matthias Bäuerle, Martin Hartmann, Rudolf Katz, Dorothea und Rubens Link, Heike Löpenhaus, Franz Paul, Johanna Scheel und Maria Schurr und 50 Jahre ist das Ehrenmitglied Gerhard Rehm bei der DLRG.

Joachim Poerschke und Teja Zaske sind 60 Jahre bei den Rettungsschwimmern. Auch die Filzfabrik Giengen wurde geehrt. Sie ist seit 80 Jahren Mitglied bei der DLRG.

Kai Zaske erhielt für sein Engagement das Verdienstabzeichen in Bronze, Herta Wöhrle wurde für 41 Jahre Vorstandsmitglied, davon 37 Jahre Leiterin Wirtschaft und Finanzen, zur „Königin der Münzen“ ernannt und Heinz Wöhrle erhielt nach 51 Jahren aktiver Mitarbeit das Verdienstabzeichen in Gold mit Brillant.