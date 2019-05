Themen in diesem Artikel Europawahl

Eine 42-köpfige Delegation aus Giengen fuhr zum Stadtfest mit großem Flohmarkt (Braderie) in die Partnerstadt Le Pré Saint-Gervais bei Paris. Oberbürgermeister Dieter Henle folgte am Freitagnachmittag mit dem TGV der Delegation. Die Vertreter der Stadt, darunter die Mannschaft am schwäbischen Spezialitätenstand, eine Country-Linedance-Gruppe und Schüler der Robert-Bosch-Realschule – waren unter Leitung von Rudolf Boemer vom Partnerschaftskomitee eingeladen worden und nutzten die Gelegenheit zu erfolgreichen Begegnungen und Aktionen. Der Auftritt der Linedancer kam ebenso gut an wie der Verkauf während der „Braderie“: Am Partnerschaftsstand waren 35 Kilo Schupfnudeln bereits um 14 Uhr ausverkauft, Bier, Leberkäse und Bratwürste waren auch bei warmem Wetter gesuchte Leckerbissen. Gérard Cosme, Bürgermeister im Ruhestand, ermöglichte OB Henle den Blick hinter die Kulissen der Chocolaterie, auch die Europawahl war Thema der gemeinsamen Gespräche mit Bürgermeister Laurent Baron.

Planung fürs Jubiläum

Zudem ging es um die weitere Planung des gemeinsamen Jubiläums im kommenden Jahr: 2020 besteht die Städtepartnerschaft von Le Pré Saint-Gervais und Giengen 50 Jahre lang. Im Beisein der Stadtoberhäupter – Laurent Baron und Dieter Henle – diskutierten die Festkomitees mit Edgard Aberle und Rudolf Boemer an der Spitze die vielfältigen Ideen. Geplant sind Festabende in beiden Städten, an denen die Bevölkerung teilnehmen und mit den jeweiligen Gästen in Verbindung kommen kann.

Wichtig sei dabei, die Jugendlichen aktiv einzubinden, hob OB Dieter Henle in seinem Grußwort hervor. „Aber – und das möchte ich an dieser Stelle auch mal betonen: Unsere jungen Leute sind sehr offen fürs Mitmachen! Sie engagieren sich und nehmen den Faden der Freundschaft auf, der zwischen Eltern und mittlerweile bald schon Großeltern in unseren Städten besteht. Da helfen die Schulen von Le Pré und Giengen mit, die Musikschulen und andere kulturelle Einrichtungen.“ Regina Schmiade von der Robert-Bosch-Realschule ist begeistert: „Wenn alle mitmachen, steht unsererseits einer Fortführung des Austausches nichts im Wege, die Jugendlichen haben in der Gruppe und in den Familien sehr viel gesehen und erlebt.“

Von Sport bis Kunst

Schüler- und Sportbegegnungen sollen die Partnerschaft 2020 mit neuen Ideen und Personen bereichern. Als Kunstprojekte sind Ausstellungen in Giengen und in Le Pré in Vorbereitung. „Künstler aus beiden Städten sind in engem Kontakt bereits dabei, ihre Werke zu kreieren“, weiß Rudolf Boemer und es ist ein Foto-Kaleidoskop geplant, das in Geschäften und bei den Festabenden ausgestellt werden soll. Es zeigt Menschen an markanten Orten in den beiden Städten: in Vereinen, Schulen, Sport, Kirche etc. Beide Komitees werden nun ihre Planungen verfeinern und im Juli am Rande des Stadtfestes in Giengen weiter abstimmen. „Unser Besuch war von großer Herzlichkeit und Gastfreundschaft geprägt“, kommentierte der Oberbürgermeister. „Bürgermeister Baron wird ebenfalls mit einer Delegation und Teilen des Kabinetts zum Stadtfest nach Giengen kommen.“