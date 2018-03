Giengen 21 Mitarbeiter haben 646 Jahre für Steiff und Alligator gearbeitet

Giengen / Mathias Ostertag

Die Steiff-Gruppe ehrte 21 Mitarbeiter für runde Jubiläen. Insgesamt 646 Dienstjahre haben sie für die Firmen Steiff und Alligator gearbeitet. Sechs Mitarbeiter gingen in den Ruhestand.

Lobende Worte sind gemeinhin üblich, wenn Firmen ihre Mitarbeiter für ihre oft jahrzehntelange Treue auszeichnen. Keine Ausnahme bildete die Jubilarfeier der Steiff-Gruppe (Steiff Beteiligungsgesellschaft mbH, Margarete Steiff GmbH und Alligator Ventilfabrik GmbH) am Freitagabend in der Schranne, in der es sich die Geschäftsführer Daniel Barth (Steiff) und Josef Seidl (Alligator) nicht nehmen ließen, ihre Jubilare und Ruheständler zu würdigen.

„Unsere engagierten Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital und Basis für den Erfolg unserer Firmengruppe“, so der Steiff-Geschäftsführer. Auch Alligator-Chef Seidl fand nur lobende Worte: „Sie sind es, die effizient und gewissenhaft daran arbeiten, das Unternehmen nach vorne zu bringen.“ 21 Mitarbeiter wurden im Rahmen der Jubilarfeier für bis zu 50 Jahre Betriebszugehörigkeit geehrt, sechs in den Ruhestand verabschiedet.

Seit 50 Jahren im Unternehmen:

Kurt Eurich (Alligator)

Seit 40 Jahren im Unternehmen:

Thomas Dauber, Manfred Rischer, Anita Wenzke (Alligator)

Seit 25 Jahren im Unternehmen:

Torsten Clauß (Steiff Beteiligungen), Angelika Fiedler, Heike Fräsdorf, Heike Junginger, Wolfgang Schmid (Margarete Steiff), Cornelia Benitsch, Giuseppe Bilegi, Georgios Christodoulidis, Konstantinos Ikonomou, Michael Janzer, Dirk Mücke, Harald Renner, Josef Willer (Alligator)

In den Ruhestand verabschiedet:

Steiff Beteiligungen: Doris Roth; Margarete Steiff: Marianne Gutmair; Alligator: Kurt Eurich, Wolfgang Wunderle, Wilma Seeger, Josef Willer.