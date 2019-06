Auf dem Parkplatz beim Bergbad in Giengen hielt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine 20-köpfige Gruppe von Jugendlichen ein Gelage ab, bei dem in der Folge wegen Ruhestörung herbeigerufene Polizeibeamte aus der Gruppe heraus tätlich angegriffen wurden.

Gegen 0.15 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Giengen wegen einer Ruhestörung auf den Parkplatz des Bergbads wegerufen worden. Dort hielt die Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender das Gelage ab. Die etwa 20-köpfige Gruppe zeigte sich sofort äußerst aggressiv gegenüber den Beamten und bedrängte diese.

Die Situation drohte zu eskalieren, als mehrere Personen anfingen, auf den Streifenwagen zu steigen. Die Polizisten forderten daraufhin Verstärkung an.

In der Folge kam es zu einem tätlichen Angriff auf die Beamten. Diese setzten Pfefferspray ein. Zudem wurden sie beleidigt.

Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen. Bei dem Vorfall wurde eine Beamtin leicht verletzt.

Die Festgenommenen müssen sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.