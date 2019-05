Der FV Burgberg ist 100 Jahre alt und hatte allen Grund mit einer illustren Gästeschar zu feiern. Im Mittelpunkt standen auch Auszeichnungen treuer Mitglieder.

Der FV Burgberg feierte sein hundertjähriges Bestehen. In der voll besetzten Maria-von-Linden-Halle begrüßte Vorsitzender Wolfgang Eckert Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereins, sowie neben Oberbürgermeister Dieter Henle eine ganze Reihe weiterer illustrer Festredner, darunter Georg Feth als Vertreter des Landratsamts und Sportkreisvorsitzender Klaus-Dieter Marx. Im Zentrum der Geburtstagsfeier standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder, vierzehn Personen wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Aufgelockert wurde das Programm von den Darbietungen der Gymnastikfrauen und dem Chor „Belcanto“. Die Theatervereinigung spielte das Stück „Das Festkomitee“.

Eckert ließ in seiner Festansprache einige Eckpunkte und Highlights der Vereinshistorie Revue passieren. So erinnert man sich noch gerne an die legendären Besuche des 1. FC Kaiserslauterns, der mit seinem Stammspieler Fritz Walter im Jahr 1956 auf den Stettberg kam, sowie des FC Bayern Münchens, der im Jahr 1969 aufmarschierte.

Allerdings schwelgte Eckert nicht nur in der glorreichen Vergangenheit, sondern ging auch auf die sportlichen Erfolge der Gegenwart ein. Im Jahre 2009 schaffte die Fußballmannschaft den Aufstieg in die Kreisklasse A. 2016 gelang der Aufstieg in die Bezirksliga. Den Sportkeglern ist 2019 der Aufstieg von der Regional- in die Oberliga gelungen. Die Damen stiegen im vergangenen Jahr von der Ober- wiederum in die Verbandsliga auf.

Bei aller Feierlaune stimmte Eckert auch nachdenkliche Töne an. So seien in seiner, mittlerweile rund 15-jährigen Amtszeit die Mitgliederzahlen des Vereins von rund 400 auf 300 zurückgegangen. Besonders schmerzlich seien hierbei die Zahlen bei den Kindern und Jugendlichen, die im selben Zeitraum von 120 auf 28 geschrumpft seien.

Vor diesem Hintergrund bezeichnete Eckert die Bildung einer Spielgemeinschaft mit dem RSV Hohenmemmingen als „gewiss nicht leicht“, aber letztlich unvermeidlich. Für Eckert korrespondiert der mangelnde Nachwuchs unmittelbar mit der sinkenden Einwohnerzahl Burgbergs. Er forderte die Vereine auf, „sich noch mehr zu verbinden, um neue Wege aus der Misere herauszufinden“.

Klaus-Dieter Marx nahm die Ehrungen des Württembergischen Landessportbundes vor. Die Ehrennadel in Bronze erhielt Rudi Frühsammer, seit zwei Jahren steht er beim FV in der Funktion des technischen Leiters. Bernd Renner erhielt die Ehrennadel in Silber. Er kümmert sich bereits seit dem Jahr 2005 um die Finanzen des Vereins.

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Richard Kübler und Michael Lenzer. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Heidi Baamann, Jochen Edel, Horst Kübler, Markus Mönius, Holger Neumaier, Gernot Ulbrich, Ruth Hilsch, Bernd und Margitta Mäck, Willi Renner und Günter Schmeisky.

Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Dieter Kübler, Werner Moser, Klaus Weber, Dieter Bamberger, Helmut Geiger, Dietmar Neumaier, Lena Wiesenfarth, Petra Werndl, Helga Stelzer, Jürgen und Erna Frühsammer und Heidrun Kerle. Für ihre 60-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Friebert Neumuth, Bernd Haas, Roland und Lothar Danzer, Fritz Thierer und Hans-Dieter Waibel.

Für ihre 70-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Brunhilde Amstadt, Roland Baamann, Helmut Heidler und Karl-Heinz Hartmann. Für seine 75-jährige Mitgliedschaft wurde Rudolf Waibel geehrt.

Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt: Werner Wiedmann, Werner Moser, Marie-Luise Danzer, Gernot Kübler, Hans Schön, Wolfgang Neumuth, Lena Wiesenfarth, Bernd Baro, Siegfried Baamann, Ruth Hilsch, Bernd und Margitta Mäck, Willi Renner und Günter Schmeisky.