Zurück in die Zukunft

Geislingen / swp

Die Jahrgangsstufe 1 der Geislinger Emil-von-Behring-Schule veranstaltet am kommenden Montag ab 19 Uhr eine Chartshow unter dem Motto „Zurück in die Zukunft“ in der Aula des Berufschulzentrums.

Die Schüler zeigen Theater, Tanz, Gesang, Musik, Tanzakrobatik und Poetry Slam. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 18.30 Uhr.