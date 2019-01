Tradition Zur Fasnetseröffnung vier Leimbergweibla getauft

Gosbach / SWP

Vier neue Mitglieder haben die Leimbergweibla der Faschingsgesellschaft Gosbach (FGG) am Wochenende in ihre Reihen aufgenommen. In der Loidiga-Ranch fiel mit der Narrentaufe der Startschuss für die diesjährige Fasnet.

Kräftig unterstützt wurden die Loidige durch die vielen Besucher und von zahlreichen Narrengruppen sowie Guggenmusikern, die den Anwesenden nicht nur musikalisch einheizten, sondern auch auf der Tanzfläche für Stimmung sorgten.

Um Mitternacht ergriffen in der Ranch Zunftmeister Thomas Alt und Lucas Klack das Wort und begrüßten die anwesenden Zünfte und Gruppen. Auf ihre Worte hin bahnten sich vier neue Mitglieder der Leimbergweibla den Weg auf die rustikale Holzbühne, wo sie in Empfang genommen wurden. Als Taufpaten waren wieder die Pfingstlümmel aus Hohenstadt vertreten, die mittels eines Seils die Kippvorrichtungen über den Köpfen der Täuflinge nacheinander auslösten. Von hoch oben entleerte sich sogleich viermal ein Eimer voller „Tauf-Brühe“. Durchnässt erhielten Natalie Kneer, Isabell Baumeister, David Floridia sowie Nina Torras-Pique im Anschluss ihre Holzmasken und wurden in die fünfte Jahreszeit entlassen, die in diesem Jahr den frisch Getauften, dank der langen Fasnetszeit, eine hohe Ausdauer abverlangen wird. Gemeinsam wurde mit DJ Bryan noch bis in die Morgenstunden in der beheizten Loidiga-Ranch gefeiert.