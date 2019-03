Aller guten Dinge sind drei: Das trifft auf Claus Bisles Romanprojekt über Quintus Zickel und die Schwebewesen zu. Jetzt ist mit „Quintus Zickel und die Trollfrau“ der letzte Band der Trilogie ausgeliefert worden. Der Geislinger Autor verspricht seinen Lesern zum Finale „ein richtiges Feuerwerk an Ereignissen“.

Begonnen hat die fantastische Geschichte in einem Garten, der die Geschwister Simon und Julia unwiderstehlich anzieht. Als sie den Eigentümer, Professor Quintus Zickel kennenlernen, tut sich ihnen eine spannende Welt auf: Zickel hat nämlich eine ganz besondere Gabe: Während die Menschen Gerüche und Düfte riechen und Geräusche hören, kann Zickel sie in Form von Schwebewesen sehen. Durch ihn erfahren Simon und Julia von den Tänzlingen, Schnüfflingen, Flatterlingen und Stürmlingen. Dieses Wissen bringt sie allerdings – nachdem Zickel eines Tages spurlos verschwunden ist – in Gefahr.

Mit den Schwebewesen hat Bisle schon vor Jahren eine Zwischenwelt geschaffen. Ausgemalt hat er sich diese für seine beiden Kinder, die mit den Erzählungen über die Schwebewesen groß geworden sind. Als die Geschwister bereits Jugendliche waren, beschloss Bisle, die Geschichte für sie aufzuschreiben. Noch später kam ihm die Idee, sie über einen Verlag zu veröffentlichen. Der erste Band, „Quintus Zickel und die Schwebewesen“, kam 2016 im Fabulus-Verlag heraus, und Bisle stellte ihn auf der Leipziger Buchmesse vor.

Bisle war es wichtig, die Trilogie relativ schnell herauszubringen: Zum einen sollten seine Leser die „vielschichtige und runde Geschichte“ im Zusammenhang lesen können, zum anderen ist der Freizeit-Autor längst schon in ein noch umfangreicheres Projekt verstrickt. Weil der Verlag über die Veröffentlichung von Band 2 und 3 aber keine verbindlichen Angaben machen konnte, brachte Bisle „Auf der Suche nach Quintus Zickel“ und „Quintus Zickel und die Trollfrau“ über Books on Demand (BoD) selbst heraus – Band 2 im November, Band 3 dieser Tage. Auf insgesamt rund tausend Seiten können Bisles Leser nun in die Welt der Schwebewesen eintauchen und mit den Geschwistern Simon und Julia ein spannendes Abenteuer erleben. Bettina Verheyen

Info Der Autor Claus Bisle, Jahrgang 1956, lebt in Aufhausen. Neben seinem Berufsalltag hat er bereits rund 30 Theaterstücke geschrieben. Darunter auch, zusammen mit Roland Funk, die historischen Stücke, die er mit der Theatergruppe Obere Roggenmühle aufführt.