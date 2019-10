Michaela Sperr aus Geislingen hat mit ihrem Foto des Glenfinnan Viaduct in Schottland einen Wettbewerb gewonnen: Ihre Aufnahme wird in den Kalender des baden-württembergischen Europaministeriums aufgenommen. Europaminister Guido Wolf übergab ihr in Stuttgart die Preisurkunde. © Foto: Steffen Schmid