Projekttage Zirkus Zappzarap schlägt sein Zelt in Gussenstadt auf

Gussenstadt / Ulirch Bischoff

Ein Zirkuszelt in blau-rotem Schneckenmuster steht seit einigen Tagen auf der Spielwiese oberhalb der Grundschule in Gussenstadt. Innerhalb des nur spärlich beleuchteten Zeltes tut sich eine Arena auf, in der, wie es in der Zirkussprache heißt „gearbeitet“ wird.

Die Zirkuspädagogen von „ZappZarap“ wollen aus Gussenstadts Kindern kleine Akrobaten machen. Zaubern, Akrobatik, Seiltanz, die schwindelerregende Arbeit am Trapez und das verführerische Spiel mit dem Feuer werden derzeit täglich unter der Zirkuskuppel trainiert, denn bereits am kommenden Freitag, 20. Juli, stehen den jungen Artisten zwei Premieren ins Zelt. Eigens für das Trainingswochenende haben die Schulkinder im Rahmen einer nicht alltäglichen Projektwoche unterrichtsfrei erhalten.

Gekoppelt mit dem Kinderfest lädt eine spannungsgeladene Zirkusmusik am Freitag um 14 Uhr zur Premiere der Kindergarten-, der Schul- und Basiskinder zur ersten Vorstellung ein. Um 16 Uhr sind die Fakire und Seiltänzer dann erneut gefragt. Im Rahmen ihrer zweiten Vorstellung hoffen die jungen Artisten und ihre Trainer, dass sich weitere 300 Zuschauer einfinden. Soviel Plätze hält „Zappzarap“ im Zelt bereit.

Für das atemberaubende Gussenstadter Zirkusabenteuer gibt es Karten an der Kasse für Parkett und Loge oder auch im Voraus per E-Mail über

fv-bildung@gmx.de