Kabarett Zirkus mit großen Tieren

Geislingen / swp

Das Kabarett-Trio „Textpistols“ zeigt am kommenden Freitag in der Geislinger Rätsche sein Programm „God save the Spleen!“. Beginn ist um 20 Uhr. Tilman Birr, Nils Heinrich und Götz Frittrang haben Text im Gepäck. In Liedform, zum Vorlesen oder zum laut Schreien. Jedenfalls zum Verfeuern. Die drei sind geladen und bieten einen Zirkus der guten Unterhaltung ganz ohne Clowns und mit großen Tieren – keine Puppen.

Drei Künstler auf einen Schlag. Endlich muss man sich nicht mehr entscheiden zwischen einem heißen Lied, einer cholerischen Tirade und einer zwerchfellzerfetzenden Geschichte. Die Gäste in der Rätsche können alles haben: „Bühnenpunk mit Texten und Liedern von drei preisgekrönten, smarten Intelligenzbestien mit mehr Pointen im Programm als Donald Trump beleidigte Tweets geschrieben hat“, heißt es in der Ankündigung zum Programm.