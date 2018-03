Nachhaltigkeit Geislingen bekommt ein Reparatur-Café

Geislingen an der Steige / Isabelle Jahn

Ab Herbst soll es in Geislingen ein Reparatur-Café geben. Gesucht sind Ehrenamtliche, die ihr Fachwissen weitergeben wollen.

Unter dem Motto „reparieren statt wegwerfen“ will die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB) im Herbst ein Reparatur-Café in Geislingen eröffnen. Ehrenamtliche Helfer mit Fachkenntnissen oder handwerklichem Geschick sollen dort einmal im Monat in den Räumen des Café Wunderbar kaputte Alltagsgegenstände vor dem Müllcontainer retten. Dazu sucht die KAB Reparatur-Experten für Elektronik und auch für Näh- oder Holzarbeiten, die ihr Wissen ehrenamtlich einsetzen und weitergeben wollen. Bei einem Info-Abend am 12. April um 19 Uhr im Café Wunderbar, Bronnenwiesen 18 in Geislingen, erfahren Interessierte, wie sie sich einbringen können.

Das Prinzip ist ein anderes als in der Werkstatt, weil die „Kunden“ bei der Reparatur dabei sind und von den Experten lernen können. In gemütlicher Atmosphäre, bei einer Tasse Kaffee, soll Wissen geteilt werden und zudem Gemeinschaft entstehen, erklärt Diakon Jürgen Zeller von der KAB.

Das Angebot, das vom Geislinger Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement unterstützt wird, richtet sich nicht nur an Menschen mit schmalem Geldbeutel, sondern auch an „die neue Öko-Generation“ und an alle anderen. In anderen Städten wie zum Beispiel Kirchheim unter Teck und Horb läuft so ein Projekt bereits – erfolgreich.

