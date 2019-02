Fasnet Leirakiebl feiern mit tausenden Menschen

Deggingen / Heike Siegemund

Etwa 5000 Zuschauer strömen am Samstag zum Fasnetsumzug der „Leirakiebl“ nach Deggingen – so viele Besucher wie noch nie.

Ein buntes und lautes Tohuwabohu herrscht am Samstagnachmittag in Deggingen: 66 Gruppen mit 1700 Teilnehmern fallen in den Ort ein und verwandeln diesen in einen brodelnden Hexenkessel. Die Sonne scheint vom blauen Himmel, und so säumen zahlreiche Zuschauer den Straßenrand: schätzungsweise 5000 und damit so viele wie noch nie, freut sich Stefan Schidloch, Zunftmeister der örtlichen Häsgruppe „Deggner Leirakiebl“, die zu ihrem 16. Fasnetsumzug geladen hat.

Insgesamt fünf Mottowagen tuckern durch Deggingens Ortsmitte: Neben dem TVD sind die Fasnetsgesellschaft Gosbach „De Loidige“ sowie die Bauwagen Oberhausen, Hattenhofen und Unterböhringen dabei. Letzterer kommt direkt „Aus dem Dschungel ins Barlament“ und macht klar: „In Berlin sind die Affen los – darum ist unser Durst so groß“. Hier wird ordentlich Party gemacht – ebenso auf den großen Gefährten der anderen zwei Bauwagen, auf denen der Bass wummert und die Jugendlichen ausgelassen tanzen, grölen, trinken und sich in die Arme fallen.

