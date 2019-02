Geislingen Schlötter: Innovationspreis ist Ansporn

Der Schwerpunkt liegt seit jeher auf Forschung und Entwicklung

Schlötter Galvanotechnik entwickelt chemische Verfahren für die galvanische Beschichtung von Bauteilen mit dem Ziel, Korrosion zu vermeiden beziehungsweise deren Oberflächen zu veredeln. Der Kundenkreis, für deren jeweilige Anforderungen sich die Mitarbeiter Beschichtungs-Lösungen überlegen, ist breit gefächert. Dazu gehört die Automobilindustrie als umsatzstärkstes Segment, aber auch die Leiterplattenindustrie (vorwiegend in Asien), wo es um Beschichtungen im Mikrometer-Bereich geht, die Elektronikindustrie, mehr und mehr auch um dekorative Beschichtungen im Sanitärbereich (zum Beispiel Duschköpfe) oder um Unternehmen, die Alltagsgegenstände wie etwa Einkaufswagen herstellen. Außerdem entwickelt das Unternehmen die Galvanoautomaten, in denen die Kunden ihre Produkte galvanisieren können.

Gegründet wurde das Geislinger Unternehmen im Jahr 1912 von Max Schlötter als elektrochemisches Forschungslaboratorium. Dieses Ziel ist bis heute Schwerpunkt der Arbeit. Knapp ein Viertel der Mitarbeiter am Geislinger Stammsitz (180) arbeitet in Forschung und Entwicklung. Mit seinen Tochtergesellschaften in Europa und Asien bildet das Unternehmen die Schlötter-Gruppe, in der weltweit rund 300 Mitarbeiter tätig sind. Der Exportanteil beträgt 40 Prozent.

Worterklärung:

Elektrolyt: Metallsalzlösung

Anode (Pluspol) / Kathode (Minuspol): Bei Schlötter entspricht das zu beschichtende Bauteil der Kathode. Anodentechnologie: Die Anoden werden bei der Beschichtung eingesetzt, damit Strom fließt. Dabei lösen sich positiv geladene Metallsalze aus der Lösung und bilden auf der Kathode (dem Bauteil) eine dünne Metallschicht.