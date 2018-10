Rita Schwarzelühr-Sutter sprach an der HfWU in Nürtingen über die Möglichkeiten nachhaltiger Digitalisierung. © Foto: bmu

SWP

Die Digitalisierung bietet Chancen für eine nachhaltige Entwicklung. Wie dies konkret in den Bereichen Mobilität, Landwirtschaft und Ressourcenschonung aussehen kann, darüber sprach Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU).

„Die Digitalisierung kommt mit einer irren Geschwindigkeit“, lautete Schwarzelühr-Sutters Befund gleich zu Beginn ihres Vortrags an der HfWU in Nürtingen. Deutschland müsse aber nicht bange sein, von dieser Entwicklung überholt zu werden. Die Politikerin verwies auf eine aktuelle Studie des Weltwirtschaftsforums, auf der Deutschland Platz eins unter den innovativsten Ländern einnimmt. „Das Problem ist nicht das Know-how, sondern die Umsetzung von guten Ideen in die Praxis. Die ist in Deutschland zu langsam, oft gibt es bürokratische Hindernisse oder es fehlt an Risikobereitschaft.“ An der Stelle sei auch die Politik gefordert, für bessere Rahmenbedingungen zu sorgen.

Wie die Digitalisierung zum „Treiber für eine nachhaltige Ökonomie und Gesellschaft“ werden kann, zeigte sie an drei Themenfeldern auf.

Bei der Mobilität könnten digitale Lösungen helfen, Verkehrsmittel zu kombinieren, Wege zu verkürzen und Leben und Arbeiten näher zusammenzubringen. „Es geht nicht darum, dass alle auf Fahrrad und ÖPNV umsteigen. Mit Hilfe der Digitalisierung und zum Beispiel kluger Leitsysteme kann Bestehendes effizienter und somit ressourcenschonender organisiert werden“, erklärte die Staatssekretärin. Für den Bereich Landwirtschaft sieht sie etwa mit heute schon einsetzbaren Drohnen und kleinen Feldrobotern die Chance, den Verbrauch von Düngemitteln oder Wasser zu verringern. Hybride Clouds – im Internet zugängliche Datenbanken, die sowohl Herstellergebundene wie öffentliche Daten bereitstellen – seien eine weitere Chance, Digitalisierung ressourcenschonend zu nutzen.

„Marktvolumen ist enorm“

Schwarzelühr-Sutter betonte, dass es beim Thema Ressourceneffizienz vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen noch ­Potenzial gebe, wenn Industrie 4.0 ganzheitlich – von der Produktentwicklung über den Produkteinsatz bis hin zum Recycling – gedacht werde.

In der Entwicklung ressourcenschonender Technologien liege zudem ein enormes, zusätzlich erschließbares Marktvolumen. Dieses bezifferte die Staatssekretärin in den nächsten Jahren beispielsweise bei der Kreislaufwirtschaft auf zwei Milliarden Euro, bei der umweltfreundlichen Energiegewinnung auf vier und im Bereich Energieeffizienz gar auf sieben Milliarden Euro. Das Potenzial bleibe enorm, selbst wenn man die notwendigen Übergangskosten mit einrechne.

In der sich dem Vortrag anschließenden Diskussion betonte die Referentin, dass es zwar wichtig sei, die Digitalisierung und neue Technologien für ein nachhaltiges Wirtschaften und Leben zu nutzen, dies genüge allein aber nicht. „Wir brauchen auch andere Konsummuster. Weniger ist mehr.“

Rita Schwarzelühr-Sutters Fazit mit Blick auf die rasant fortschreitenden technologischen Entwicklungen lautete: „Nicht die Digitalisierung sollte uns, sondern wir die Digitalisierung steuern.“