Kreis Göppingen Wo kracht es am häufigsten?

Kreis Göppingen / Ralf Heisele

Das Statistische Bundesamt hat einen Unfallatlas online gestellt: Dort sind auch die Unfälle im Landkreis verortet.

Wer wissen will, wo es beispielsweise in Geislingen, Kuchen oder Deggingen am häufigsten kracht, der kann seit Anfang des Monats im Unfallatlas des Statistischen Bundesamts nachschauen. Dort sind alle Unfälle der vergangenen Jahre erfasst, bei denen Personen zu Schaden gekommen oder gar getötet worden sind. Die interaktive Landkarte zeigt somit auch die Unfallschwerpunkte an. Der Unfallatlas ist online für jeden zugänglich und gibt Aufschluss über die Anzahl von Unfällen und wer daran beteiligt war: Autofahrer, Motorradfahrer, Radfahrer oder Fußgänger. Berücksichtigt sind lediglich Unfälle mit Personenschaden, reine Blechschäden oder Parkplatzrempler sind nicht aufgelistet.

B297 ist am gefährlichsten

Im Atlas sind alle Unfälle mit Personenschaden mit einem Punkt markiert. Je nach Häufigkeit werden die Straßen eingefärbt: von lila bei einem Unfall im Jahr bis rot bei über 60 Unfällen. Letztere gibt es in Baden-Württemberg nur in Ballungszentren wie der Pragstraße in Stuttgart. Die unfallträchtigste Strecke im Landkreis Göppingen ist die B 297 durch Faurndau mit über 30 Unfällen im vergangenen Jahr. Weitere gefährliche Straßen mit 14 bis 29 Unfällen in 2017 sind etwa die B 10 durch Kuchen und Geislingen, die Großeislinger-, Göppinger und Salacher Straße zwischen Göppingen und Salach sowie die L 1217 von Göppingen nach Heiningen. Mehr als 15 Unfälle gab es auch auf den Autobahnabschnitten zwischen Aichelberg und Mühlhausen sowie bei Merklingen und Nellingen.

Keine Details zum Unfallhergang

Die Daten des Statistischen Bundesamtes basieren auf Meldungen der Polizeidienststellen. Bei der Polizei werden ohnehin alle größeren Unfälle erfasst. Im Unfallatlas werden allerdings nur die Unfälle aufgelistet und verortet. Das allein ist nicht allzu aussagekräftig. Zum Unfallhergang gibt es keine Details. Dies herauszufinden ist Aufgabe der Polizei und des Straßenverkehrsamts. Letzteres wird im Landratsamt Göppingen von Manfred Gottwald geleitet. Anhand der Unfallstatistik nehmen er und seine Mitarbeiter die „verkehrsauffälligen Straßen unter die Lupe“. Dies geschieht in der Unfallschwerpunktkommission, die sich in regelmäßigen Abständen trifft.

Abgefahrene Markierungen

Die Experten untersuchen anhand der Berichte und der Verhältnisse vor Ort, ob es eine Systematik gibt. Dazu gehören beispielsweise Sichtprobleme, erklärt Gottwald und nennt ein Beispiel: Auf der B 466 zwischen Bad Überkingen und Hausen hat es in der Vergangenheit immer wieder Unfälle gegeben, weil die Fahrzeuglenker zu mittig auf der Straße fuhren. Der Grund hierfür waren offensichtlich „abgefahrene Markierungen“. Dies habe bei manchen Fahrern die Orientierung erschwert, ist sich der Leiter der Göppinger Straßenverkehrsamts sicher. Deshalb sind die Markierungen inzwischen erneuert worden.

Wo muss gebaut werden?

Ebenso werden an Unfallschwerpunkten bauliche Maßnahmen in Betracht gezogen: Auch hierfür gibt es ein Beispiel aus Bad Überkingen. Dort hat die B 466 zwischen den beiden Anschlussstellen in den vergangenen Wochen einen neuen Belag erhalten. Im Zuge dessen ist die Linksabbiegespur von Geislingen kommend neu angelegt worden. Dort hat es immer wieder gekracht, weil eine der beiden Fahrspuren als Linksabbiegespur endete. Jetzt verengen sich die Fahrbahnen deutlich früher zu einer Spur – und von der aus geht es erst in die Abbiegespur. Andere Möglichkeiten, die Unfallgefahren zu reduzieren, sind beispielsweise Tempolimits, Beschilderungen oder eine Änderung der Vorfahrtsregel.

Info Der Unfallatlas ist abrufbar unter unfallatlas.statistikportal.de. Derzeit werden nur die Daten aus Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein erfasst. In den übrigen Ländern nimmt die Polizei laut Statistischem Bundesamt die Geokoordinaten der Unfälle nicht oder nicht vollständig auf.