Geislingen WMF wird nicht aufgespalten

Geislingen / Kathrin Bulling

Die WMF wird ihre Geschäftsbereiche doch nicht trennen. Die Prüfung des Finanzamts habe ergeben, dass die geplante Ausgliederung des Kaffeemaschinengeschäfts zu komplex wäre, teilt das Unternehmen mit.

Die Nachricht dürfte für große Erleichterung in der WMF-Belegschaft gesorgt haben: Am Dienstagvormittag teilte die Geschäftsleitung den Beschäftigten mit, dass aus der geplanten Ausgliederung des Kaffeemaschinengeschäfts in eine Tochtergesellschaft doch nichts wird.

Kellerer: „Hätten Terminpläne nicht einhalten können“

Nach Rückmeldung der Finanzbehörden, die die Pläne des Unternehmens geprüft hatten, habe die Geschäftsleitung der WMF am Dienstag darüber informiert, das Projekt aktuell nicht weiter zu verfolgen, erklärt Pressesprecher Stefan Kellerer auf Nachfrage der GZ. „Die Umstrukturierung ist zu komplex und hätte bedeutet, dass wir unsere Terminpläne nicht hätten einhalten können. Weil Aufwand und Nutzen unter diesen Voraussetzungen in keinem Verhältnis zueinander gestanden hätten, haben wir gemeinsam mit unserer Muttergesellschaft Groupe SEB grünes Licht gegeben, diesen Weg aktuell nicht weiter zu verfolgen.“

Proteste und Sorgen

Die WMF hatte die geplante Aufspaltung Anfang September mit der Einführung neuer Software-Systeme für den Privatkunden- und den Geschäftskundenbereich begründet.

Belegschaft, Betriebsrat und IG Metall hatten mit Protest reagiert – die Sorge war groß, dass die geplante Umstrukturierung der Anfang einer Zerschlagung des Unternehmens sein könnte. Dies hatte die WMF stets bestritten.



Was die Nachricht für den Geislinger Standort sowie die Mitarbeiter bedeutet und wie der Betriebsrat reagiert, lesen Sie in der Printausgabe der GZ (Mittwochsausgabe) sowie im E-Paper.

Das könnte Sie auch interessieren: