Geschichte WMF-Schätze kommen ans Licht

Geislingen / Von Stefanie Schmidt

Eine in allen Farben des Regenbogens schimmernde Vase aus Myra-Glas, ein filigran verzierter versilberter Jugendstil-Kerzenleuchter, ein Salzstreuer nach dem Entwurf des Designers Wilhelm Wagenfeld, der erste „Siko“-Schnellkochtopf aus robustem Siemens-Martin-Stahl, ein monumentales, sechs Meter hohes Replikat der Florenzer Paradiestür aus Bronze: Auf den ersten Blick haben diese Produkte nicht viel gemeinsam, doch sie stammen alle aus dem Hause WMF.

Mehr als 11 000 Objekte

Denn in seiner 165-jährigen Geschichte hat das Geislinger Traditionsunternehmen nicht nur Produkte für Haushalt und Gastronomie hergestellt, sondern auch Kunstobjekte und kunsthandwerkliche Dekorationsgegenstände (siehe Infokasten). Im historischen Warenarchiv der WMF befinden sich mehr als 11 000 Objekte aus der industriellen und kunsthandwerklichen Produktion von der Firmengründung bis heute. Nun ist das Archiv als bewegliches Kulturdenkmal in das Denkmalbuch des Landes eingetragen. Regierungspräsident Wolfgang Reimer überreichte am Dienstag die dazugehörige Urkunde an den Geschäftsführer der WMF, Volker Lixfeld.

Als er im Dezember 2016 zur WMF kam, sei ihm noch nicht bewusst gewesen, welche Schätze im Untergrund des Geislinger Traditionsunternehmens schlummern, erzählte Lixfeld. Als er kurz darauf vom Landesdenkmalamt erfuhr, dass das historische Warenarchiv der WMF für eine Eintragung als Kulturdenkmal in Frage kommt, sei er erst einmal „überrascht“ gewesen, erzählt er. Mitarbeiter verwiesen ihn „auf einen Mann mittleren Alters, der seit 60 Jahren bei der WMF sei und die meiste Zeit in den „Katakomben“ verbringe. Gemeint war Archivleiter und WMF-Kenner Heinz Scheiffele.

Von ihm ließ sich Lixfeld zwei Stunden lang durch das Archiv führen. Danach versprach er Scheiffele: „Ich hol’ Sie ans Tageslicht.“

Um den Bestand des Warenarchivs sicherzustellen, mussten die Objekte aber zuerst einmal katalogisiert und in einer Datenbank erfasst werden. „Dafür gab es Mittel vom Land“, erläuterte Reimer. „Aber auch die WMF hat dafür Geld in die Hand genommen.“ Eine kleine aber repräsentative Auswahl an Objekten ist im Gebäude 40 neben dem Verwaltungsbau, in dem sich auch die Paradiestür befindet, ausgestellt – hoch oben auf der Galerie über dem Showroom. Zugänglich ist sie allerdings nur für für Kunden und Mitarbeiter. Denn der Eingang ist nur über das Werksgelände zu erreichen und die Treppen- und Galeriegeländer in dem Gebäude aus den 1950er Jahren entsprechen nicht den modernen Sicherheitsvorschriften.

Hoffnung auf Museum

Regierungspräsident Reimer hofft deswegen, dass bald ein Museum entsteht, in dem auch die Öffentlichkeit die WMF-Schätze bewundern kann. Das Gebäude 40 mit seiner eleganten Innenarchitektur und der beeindruckenden schwebenden Decke wäre der ideale Ort für ein Museum, meinte Lixfeld. Dabei sei die Immobilie bereits „dem Untergang geweiht“ gewesen, erzählte er. KKR, der Vorbesitzer der WMF, hatte der Mutschler-Gruppe zur Erweiterung des City-Outlet-Geländes eine Kaufoption eingeräumt. „Diese Option sind wir jetzt los und das Gebäude bleibt der WMF-Gruppe erhalten“, versicherte der Geschäftsführer. Im Moment sei ein WMF-Museum allerdings noch „Zukunftsmusik“ – auch angesichts des „enormen Investitionsstaus“ am Geislinger Standort, wo gerade der Millionenbau mit viel Aufwand saniert und umgebaut wird. „Sie glauben gar nicht, wie wenig hier in den vergangenen 20 bis 30 Jahren investiert worden ist“, merkte der WMF-Chef an. Wie das Portal zum Museum aussehen soll, hat er aber schon genau vor Augen: Die Besucher sollen durch die geöffnete Paradiestür gehen.