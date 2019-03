WMF-Mitarbeiter haben 200 Ideen für das Werbeplakat an der B 10 in Geislingen eingereicht. Zwölf Motive sind dieses Jahr zu sehen.

Vergangenes Jahr war von Mitarbeitern aus allen Bereichen der WMF Group Kreativität gefragt: Sie sollten Vorschläge und Motive für das Werbeplakat an der B 10 in Geislingen einreichen. Wie die WMF mitteilt, waren alle knapp 6 000 Beschäftigten beteiligt, 200 Ideen kamen zusammen, 15 Gewinner wurden für ihren Einfallsreichtum mit Gutscheinen belohnt. Dieses Jahr werden zwölf Plakate mit dem Namen des jeweiligen Ideenfinders veröffentlicht; die WMF stellt im Zuge der Aktion in ihrem Intranet die Mitarbeiter vor, die die Motive gestaltet haben.

Kaffeepresse wird zum Vogel

Zur Zeit ist auf dem Plakat eine Kaffeepresse zu sehen. WMF-Mitarbeiterin Anja Dobler erkannte in dem Produkt einen Vogel – daraus entstand der Slogan „Die Vögel zwitschern. Hallo Frühling!“

Marketing-Abteilung lobt Kreativität

Das Team der Marketing-Abteilung zeigt sich in der Mitteilung überwältigt von den vielen Einsendungen zu dem Gewinnspiel: „Wir hätten nicht damit gerechnet, so viele gute und einfallsreiche Vorschläge zu erhalten“, resümiert Ingo Köhle, der die Produkt- und Marken-Kampagnen verantwortet. „Es ist wirklich toll zu sehen, wie viele kreative Köpfe in der Belegschaft schlummern.“ Die Entscheidung sei am Ende sehr schwer gefallen.

Was sich weitere Mitarbeiter der WMF für das Plakat an der B 10 ausgedacht haben, lesen Sie in der Mittwochsausgabe der GEISLINGER ZEITUNG und im E-Paper.