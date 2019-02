Kreis Göppingen Wiesensteig erhält mehr

Kreis Göppingen / ra

Einiges durcheinandergekommen ist in unserer Freitagsausgabe in der Meldung über die Förderbeträge aus dem Entwicklungsprogramm des Landes (Wiesensteig erhält Geld für Freibad, Seite 10). Wiesensteig erhält für die Freibadsanierung 352 800 Euro, also fast 40 000 mehr und nicht wie in unserer Freitagsausgabe berichtet 315 215 Euro. Letztere Zahl ist der Förderbetrag, der an Böhmenkirch geht. Für Böhmenkirch wurden in unserem Beitrag fälschlicherweise 348 590 Euro genannt. Bei dieser Zahl ist offenbar die Fördersumme von 33 357 Euro für Unterböhrigen mit hineingerutscht. Wir bitten um Entschuldigung.