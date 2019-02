Geislingen Wie die Anthropologie einen Menschen erkennt

Geislingen / Von Claudia Burst

Was macht den Mensch zum Menschen, woran und wie erkennt man ihn? Diesen Fragen gingen zwei Anthropologen bei der Hochschule 50 plus mit 100 Senior-Studenten nach.

Am gestrigen Montag fand der erste Tag der Hochschule 50 plus in einem Vorlesungssaal der Geislinger Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) statt. Für 100 Senior-Studenten war fünf Stunden Konzentration für zwei Vorlesungen angesagt.

Es geht um den Menschen

Das Thema der zehnten Auflage der Hochschule 50 plus, einer Kooperationsveranstaltung des Stadtseniorenrats Geislingen mit der HfWU, lautete „Angewandte Anthropologie“.

Anschauliche Beispiele

Die Vorlesung am Vormittag gestaltete Dr. Andreas Düring mit anschaulichen Beispielen dafür, auf welche Weise sich die Wissenschaft dem Erkennen eines Menschen – ob tot oder lebendig – annähert. Im Lauf seiner Vorlesung zählte er zahlreiche Komponenten auf, anhand derer ein „Individuum“ identifiziert werden kann.

Erkennen ist überlebenswichtig in Evolution

Am Nachmittag zeigte Dr. Martin Trautmann auf, welche Rolle das menschliche Gesicht in der Anthropologie spielt. Erkennen und Wiedererkennen sei aus evolutionstechnischer Sicht für den Menschen überlebenswichtig. Darüber hinaus erkenne der Mensch an der Mimik seines Gegenübers auch dessen Emotionen.

Am Ende seiner Ausführungen gab es von den Senior-Studenten begeisterten Applaus.

Wer Näheres wissen will, in der heutigen GZ (26.2.19) berichten wir ausführlich darüber.