Sanierung Weiterer Sanierungsbedarf in Pestalozzischule

Geislingen / Stefanie Schmidt

Sind die mit PCP belasteten Holzdecken in der Pestalozzischule entfernt, sollen die Stromleitungen im Gebäude ausgetauscht werden.

Die mit PCP belasteten Holzdecken in der Geislinger Pestalozzischule müssen raus. So viel steht seit einem Gespräch zwischen Stadt und Gesundheitsamt im Januar fest (wir berichteten). Unklar war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch, wie groß der übrige Sanierungsbedarf in dem Schulgebäude ist.

Querschnitt der Kabel ist zu klein

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass bei Stromleitungen und Verteilerkästen Handlungsbedarf besteht, sagt Stadtbauamtsleiter Karl Vogelmann auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG. Die Stromleitungen seien zwar, anders als zuvor befürchtet, mit Schutzleitern ausgerüstet, der Querschnitt der Kabel sei allerdings nach heutigen Standards zu klein, erläutert Vogelmann. Die gute Nachricht: Heizungs- und Sanitärleitungen müssen nicht ausgetauscht werden.

Schule soll nicht ausgelagert werden

Nach der Entfernung der Holzdecken in den Sommerferien soll die übrige Sanierung des Gebäudes – Stockwerk für Stockwerk – während des normalen Schulbetriebs über die Bühne gehen. Denn die Schule in dieser Zeit auszulagern, würde für Lehrer und Schüler eine zusätzliche Belastung bedeuten, meint Vogelmann. Für Container gebe es auf dem Schulgelände nicht genügend Platz. Und ein alternatives Gebäude zu finden, in dem sowohl die Klassen als auch die Verwaltung untergebracht werden können, gestalte sich schwierig. Als Plan B habe man trotzdem zwei potenzielle alternative Standorte im Auge, sagt Vogelmann – einen in Geislingen und einen weiteren außerhalb der Fünftälerstadt.

