Frau aus Geislingen bei TV-Show „Biggest Loser“: Jennifer Hummel hat weitere 5,6 Kilo abgespeckt

Geislingen / Claudia Burst

Jennifer Hummel hat es in die dritte Woche der SAT-1-Abnehm-Show „The Biggest Loser“ geschafft.

Und das, obwohl ihre Mannschaft insgesamt weniger abgenommen hat als die gegnerische. Weil Jennifer Hummels Teamkollegin Kira nur 1,4 Kilogramm verlor, war sie es, die das Team deshalb verlassen musste. Jennifer Hummel, die in der Sendung nur „Jenny“ genannt wird, speckte dagegen nach den 11,8 Kilo in der ersten Woche erneut 5,6 Kilo ab und wiegt damit noch 120,6 Kilo.

Mario: „Wir werden das Ding rocken“

In der kommenden Woche werden die Teilnehmer in Zweier-Gespanne eingeteilt. Jennifer Hummels Partner ist Mario, der sich freut, Jenny zur Partnerin zu haben: „Wir werden das Ding rocken“, sagte der 39-Jährige, der bereits in der ersten Woche 17,6 Kilo abgenommen hatte. Gemeinsam muss das Duo in dieser Woche einen Trainingswettkampf und eine „Challenge“ am Strand erfolgreich bestreiten, um am Ende der Woche nicht auszuscheiden.

Die nächste Sendung wird am Sonntag um 17.45 Uhr auf SAT 1 ausgestrahlt.

Das könnte dich auch interessieren: