Integration Wegbegleiter für Flüchtlinge gesucht

Geislingen / swp

Die Caritasdienste in der Flüchtlingsarbeit und die katholische Kirche Geislingen suchen im Rahmen des Projekts „Wegbegleiter“ Engagierte, die Menschen mit Fluchterfahrung bei der Integration unterstützen. Dazu findet am kommenden Montag, 4. Februar, um 18 Uhr im Kaffeehaus der Diakonie in Geislingen eine Infoveranstaltung statt.

Es geht einer Mitteilung zufolge zum Beispiel darum, miteinander zu sprechen oder Gesellschaftsspiele zu spielen, ein Kind bei den Hausaufgaben zu unterstützen oder gemeinsam kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Im Vorfeld gibt es ein Kennenlernen und eine Absprache darüber, wie man die Treffen gestaltet und wie viel Zeit dafür zur Verfügung steht. Die Ehrenamtlichen erhalten eine Qualifizierung und fachliche Begleitung.