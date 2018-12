In eigener Sache Wechsel an der Redaktionspitze der GZ

Geislingen / ra

In der GZ-Redaktion steht zum 1. Januar 2019 ein Wechsel an der Spitze an. Kathrin Bulling wird Michael Rahnefeld ablösen, der sein Arbeitspensum bis zum endgültigen Ruhestand auf 60 Prozent verkürzt.

Die GZ-Redaktion bekommt zum 1. Januar 2019 eine neue Führung. Mit Kathrin Bulling (kat) wird erstmals eine Frau in der GZ-Redaktion an der Spitze stehen. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten hat sie dabei sehr viel Kompetenz und Ideenreichtum gezeigt.

Ihr zu Seite steht ab 1. Januar der Kollege Ilja Siegemund (isi), der bislang vor allem auch das Geislinger Umland im journalistischen Fokus hatte.

Mit diesem neuen Führungsduo (wir werden es demnächst noch ausführlich vorstellen) wurde dem bisherigen Redaktionsleiter Michael Rahnefeld (ra) von der GZ-Geschäftsleitung quasi ein Weihnachtswunsch beschert. Rahnefeld, der seit fast 34 Jahren der GZ-Redaktion angehört, davon 28 Jahre in der Redaktionsleitung und seit Februar 2017 als Verantwortlicher an der Spitze, hatte bereits im Sommer hausintern seinen Rückzug angekündigt. Mit dem Wunsch, die Redaktionsleitung in jüngere Hände zu legen, beschränkt er auch seine Arbeitszeit in der GZ-Redaktion auf künftig 60 Prozent bis zu seinem endgültigen Ruhestand im Frühjahr 2020.

