Geislingen Warnstreik: Entspannte Lage an den Schulen

Warnstreik: Entspannte Lage an den Schulen

Geislingen / Stefanie Schmidt und Ruben Wolff

Der Warnstreik der Busfahrer wirkte sich auf die Schulen in Geislingen nicht spürbar aus.

„Größere Probleme gab es nicht“, sagt Wolfgang Rapp, Schulleiter des Helfenstein-Gymnasiums. Es hätten nur wenige Eltern angerufen, dass ihre Kinder mit leichter Verspätung kommen.

In einer Sitzung habe er tags zuvor mit Elternbeiräten gesprochen und auf mögliche Probleme hingewiesen. Es könnte sein, dass manche Eltern vielleicht Fahrgemeinschaften gebildet hätten, damit ihre Kinder rechtzeitig zum Schulbeginn ankommen.

„Wir haben uns selbst gewundert“

Der Donnerstagmorgen verlief auch ruhig im Geislinger Michelberg-Gymnasium: Es habe keinen einzigen Anruf von Eltern gegeben, die über Probleme wegen des Busstreiks geklagt hätten, berichtet Schulsekretärin Hanne Schuster. „Wir haben uns selbst gewundert.“ Ob die Schüler am Nachmittag wie gewohnt mit dem Bus auch wieder nach Hause kommen, war zu Schulbeginn allerdings noch nicht geklärt.

Schulleiter schrieb Mail an Eltern

Am Vortag habe Schulleiter Heiner Sämann deshalb eine Rundmail an die Eltern verschickt und diese gebeten, Fahrgemeinschaften zu bilden, falls die Busfahrer auch am Nachmittag noch streiken.

Sportunterricht in andere Halle verlegt

Für zwei Klassen der Daniel-Straub-Realschule fand der Sportunterricht heute in der eigenen Halle statt und nicht wie gewohnt in Eybach. „Bei uns ist es zwar enger, aber wichtig war, dass der Sport nicht ausfiel“, sagt Schulleiter Franz Sommer.

Die meisten Schüler hätten normal am Unterricht teilnehmen können. Es habe nur wenige Ausfälle gegeben, sagt Sommer.

Er hatte am Mittwoch darum gebeten, dass die Klassen, die laut Lehrplan erst zur zweiten Stunde hätten loslegen müssen, schon früher anfahren, als hätten sie Unterricht zur ersten Stunde. Die Busfahrer hatten angekündigt, bis 8 Uhr zu fahren und erst danach mit dem Warnstreik zu beginnen.

Streik um 13.30 Uhr beendet

Um 13.30 Uhr wollten die Busfahrer wieder ihre Arbeit aufnehmen, wie sie bei einer Kundgebung am ZOB in Göppingen mitteilten.

Auch Busse von Siehler in Geislingen sind inzwischen wieder auf den Straßen unterwegs. Es könnte aber vereinzelt noch zu Verspätungen kommen.

Der Unterricht am MiGy endet am Donnerstag um 15.40 Uhr. „Hoffentlich hat sich die Lage bis dahin beruhigt“, sagt Schuster.

