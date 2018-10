Vortrag Vortrag: Demenz ist keine Schande

Geislingen / Claudia Burst

Demenz ist eine Krankheit, die jeden treffen kann. Das machte der Kuchener Allgemeinarzt und Ulmer Professor Dr. Hans-Peter Zeitler in einem Vortrag im Café Sonnenschein des Geislinger Samariterstifts deutlich.

Der Vortrag gehörte zur Dreifach-Veranstaltung „Demensch“, mit der die Samariterstiftung, der Hospizverein Eleison und das Netzwerk Demenz Geislingen das Thema Demenz seit Juni beleuchten (wir berichteten).

In seinem Vortrag ging der Mediziner auf die Ursachen und Auswirkungen dieser Krankheit ein. Weil seine eigene Mutter vor ihrem Tod an dieser Krankheit gelitten hatte, war Zeitler in der Lage, dies nicht nur aus medizinischer Sicht zu tun, sondern immer wieder konkrete Situationen zu schildern, die er als Angehöriger erlebt hat.

„Demenz ist etwas anderes als normale Vergesslichkeit“, sagte er zu Beginn und erntete von einigen der 30 überwiegend weiblichen Besuchern erleichtertes Aufatmen. Kennen doch die meisten die Suche nach dem richtigen Wort oder die Überlegung, was man jetzt eigentlich aus dem Keller holen wollte.

„Wenn wichtige Dinge wiederholt vergessen werden, wenn jemand immer wieder dieselben Fragen stellt, sich an vertrauten Orten nicht mehr auskennt oder falsche Wörter verwendet, sind das Anzeichen einer Demenz“, erklärte Zeitler. Dabei sei der Begriff „Alzheimer“ nicht dasselbe wie Demenz, sondern mit 60 Prozent nur die am häufigsten vorkommende Art.

Bevor der Arzt auf die Risikofaktoren, Symptome und die einzelnen Stadien dieser Krankheit einging sowie über die Möglichkeiten der Diagnose und Therapien sprach, machte er darauf aufmerksam, dass es auch demenzähnliche Anzeichen gibt, die andere Ursachen haben. Wie etwa Depressionen, Schilddrüsenerkrankungen, Auswirkungen bestimmter Medikamente oder – vor allem bei Frauen – dass zu wenig getrunken wird.

Vorbeugende Maßnahmen gegen Demenz seien körperliche und geistige Stimulation bis ins hohe Alter. „Das heißt, sich bewegen ist wichtig – und das Gedächtnis trainieren“, sagte der Professor. Das bedeute nicht den Gang in ein Sportstudio, aber wenigstens regelmäßig spazieren zu gehen oder zu wandern. Klavier zu spielen. Oder zu malen. Und oft unter Leute zu gehen und nicht zu Hause zu versauern.

Wichtig für pflegende Menschen sei es, zu wissen, dass sich das Grundbedürfnis nach Zuwendung, Kontakt und Nähe nicht ändert. „Das musikalische Erleben bleibt, wichtige Dinge der eigenen Biografie auch oft, und ­nonverbale Kommunikationssig­nale erkennen Demenzpatienten selbst im mittleren und schweren Stadium noch.“

Am Ende gab Hans-Peter Zeitler seinen Zuhörern den Tipp, die Krankheit im Bekanntenkreis nicht geheim zu halten, damit auch dieser wisse, wo die Ursachen irritierender Veränderungen lägen. „Demenz ist eine Geißel für alle Betroffenen, aber keine Schande. Keiner kann etwas dafür“, machte er klar.