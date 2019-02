Geislingen Neue Kita-Gruppe in Geislingen eingeweiht

Geislingen / Jochen Weis

In der Geislinger Kita Einsteinschule ist eine neue Gruppe mit 20 Plätzen entstanden. Nun war offizielle Einweihung.

Die Bevölkerung wächst, die Geburtenzahl zeigt ebenfalls nach oben. Weshalb die Große Kreisstadt Geislingen in den vergangenen Jahren mehr als 150 neue Kita-Plätze für Über-Dreijährige geschaffen hat: 803 waren es 2014, aktuell sind es 952 Plätze. 20 davon sind in der Kita Einsteinschule entstanden. Dort gibt es seit Herbst eine dritte Gruppe, die Eichhörnchen. 65 000 Euro hatte die Stadt in den Umbau investiert. „Zwischenzeitlich ist die Gruppe annähernd voll“, sagt Kita-Leiter Markus Mitterhofer. Weshalb es mit der offiziellen Einweihung eine Weile gedauert hatte, die war erst in der Vorwoche: eine kleine Feier der Kinder zusammen mit den Eltern.

Erfahrene Kinder kümmern sich um die jüngeren Jungen und Mädchen

„Wir sind froh, dass wir jetzt so richtig loslegen können“, sagt Mitterhofer. Um zu vermeiden, dass die dritte Gruppe komplett mit neuen Kindern besetzt wird, sind auch einige Kinder aus der Frosch-Gruppe dorthin gewechselt. „Wir haben darauf geachtet, dass wir eine gute Mischung hinbekommen“, sagt Mitterhofer: „Die erfahrenen Kindern nehmen die neuen an der Hand, dass macht die Integration deutlich leichter.“

Mehr Erzieher für die Kinder

Aktuell sind in der Eichhörnchen-Gruppe noch fünf Plätze frei, außerdem fünf weitere in den beiden anderen Gruppen – außer den Fröschen sind das noch die Enten. Der Grund: Verbunden mit der Erweiterung ist auch eine personelle Aufstockung von sieben auf zehn Erzieher, „noch fehlen aber zwei Kräfte mit insgesamt anderthalb Stellen. Erst wenn wir personell vollbesetzt sind, werden wir auch die Gruppen bis zur Soll-Stärke auffüllen.“ 65 Kinder wird dann die Kita Einsteinschule zählen.

